Que las comparaciones de los demás no perturben tu salud mental, ¿por qué una persona te tiene envidia?

La envidia es una sensación de malestar o resentimiento provocada por el éxito, logros o posesiones de otra persona y puede presentarse como un problema cuando influye en la percepción del bienestar o afecta a la autoestima. Por lo que para entender por qué algunas personas sienten envidia, es necesario explorar las raíces psicológicas y sociales de esta emoción.

En el ámbito psicológico, la envidia puede surgir de la comparación constante con los demás. Las personas que se sienten inseguras o insatisfechas con sus propias vidas pueden caer en la trampa de medir su valía en función de los éxitos de los demás. La envidia puede ser una respuesta a la percepción de una brecha entre lo que se tiene y lo que se desea, llevando a sentimientos de inferioridad y descontento.

Además, el entorno social y cultural desempeña un papel crucial en la formación de la envidia dado que la propia sociedad fomenta la competencia excesiva y el materialismo en pro de esta emoción. La presión para destacar y alcanzar ciertos estándares, a los que muchas veces no llegas, puede generar resentimiento hacia aquellas personas que parecen tener más éxito, poseer bienes más deseados o "tener más suerte que tú".

Envidia, ¿sana?

La envidia es una emoción y como tal no tiene grados. Las emociones no se califican por buenas o malas, sino que unas producen unas sensaciones mejores y otras peores. Todas las emociones son válidas y si no hay que validarlas, dejarlas salir, permitir sentirlas para poder gestionarlas porque bien gestionadas, no tienen por qué entrar dentro de la etiqueta "buena" o "mala". Por tanto, no existe la envidia sana, que sería la buena.

La envidia nos puede hacer sentir distintos niveles de satisfacción o de insatisfacción y eso va a verse influenciado por la autoestima que tenga la persona. Si la tiene baja, serán más propensas a sentir envidia hacia los demás o hacia la vida que le gustaría vivir y que ellos no tienen, pero otros sí, por lo que pueden percibir los logros de los demás como una amenaza directa a su propia valía, la cual no son incapaces de reconocer y es lo que les lleva a esa comparación constante con los demás.

El comportamiento que adopta una persona envidiosa puede tener muchos matices. Hay una respuesta motora en la que se manifiesta a través de una comparativa entre las vidas de dos personas que, en el fondo no está mal, siempre y cuando te compares para mejorarte a ti mismo. En el momento en el que la intención sea boicotear al otro, se convierte en perjudicial.

Esto suele darse en entornos donde la competencia y la lucha por destacar es una norma general. Por ejemplo, en ambientes laborales, en la escuela, entre amigos e, incluso, familiares ya que existe una gran presión y una comparación constante con los demás a quienes consideran sus rivales.

Consecuencias emocionales

La envidia puede generar tensiones y resentimientos en las relaciones, afectando la comunicación y la confianza entre las personas. Aquellos que sufren de envidia a menudo experimentan emociones que generan negatividad como la ansiedad, depresión y amargura, por lo que puede tener un impacto significativo en su bienestar psicológico.

En casos extremos, la envidia puede llevar a acciones perjudiciales, como difamación, sabotaje o conductas hostiles hacia la persona a la que se le tiene envidia, creándose ella misma un aislamiento gradual, ya que las personas envidiosas se alejan de aquellos que perciben como amenazas a su propia felicidad o éxito.