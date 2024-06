"La gente espera que el éxito siga al fracaso", una creencia perjudicial, según un estudio

Decir: "Lo malo sucede porque viene algo mejor" es creer que los problemas se corregirán por sí solos después del fracaso. Investigadores de la Universidad Northwestern (EEUU) han publicado un estudio en la Asociación Estadounidense de Psicología en el que dice que es un error pensar que se necesita fracasar primero para llegar al éxito después.

"La gente espera que el éxito siga al fracaso con mucha más frecuencia de lo que realmente ocurre", apunta la investigadora principal Lauren Eskreis-Winkler, profesora asistente de gestión y organizaciones en la Universidad Northwestern. "La gente suele asumir que el comportamiento pasado predice el comportamiento futuro, por lo que es sorprendente que a menudo creamos lo contrario cuando se trata de tener éxito después del fracaso", declara Eskreis-Winkler en el portal Infosalus.

Lo que sucede es que las personas suelen confundir lo que es con lo que debería ser. En teoría, se debería prestar atención al fracaso, pero muchas veces este es desmotivador y "amenazador" para el ego.

"El cerebro es más receptivo al aprendizaje después del éxito que después del fracaso"

Para aprender, ¿éxito o fracaso?

Realmente en el éxito y en el fracaso no hay reglas exactas. Ambos te muestran un aprendizaje. Por un lado, el éxito te enseña el camino que hay que seguir y el fracaso te enseña a ser humilde, a analizar los resultados y los pasos que has dado hasta llegar a él.

No se trata de éxito o de fracaso, se aprende con la experiencia, se aprende insistiendo y se aprende a que, a pesar de ese fracaso, hay que seguir. Es más una cuestión de actitud y de mentalidad. Mark H. Histed, profesor de Neurología en la Universidad de Harvard, llega a la conclusión, en este sentido, de que "el cerebro es más receptivo al aprendizaje después del éxito que después del fracaso".

Las células cerebrales y sus interconexiones afinan su configuración de manera más precisa, si la experiencia es de éxito. Muchas veces no es tan fácil mantener una actitud positiva y para entenderlo tenemos que remontarnos a nuestra infancia.

Según publican profesionales de la psicología en el portal La Mente es Maravillosa, "si crecimos rodeados de personas que incidían en nuestros errores, probablemente va a sesgar la atención hacia ese lado de la balanza. Por el contrario, aquellas que vieron reconocidos sus éxitos tenderán más a fijarse en estos".

Rafa Nadal: “Ser una persona positiva y pensar siempre que las cosas van a mejorar”

Diferentes actitudes de personalidades conocidas

Volviendo al tema de la actitud, hay personalidades conocidas por sus diferentes profesiones que han mostrado tener éxito en función de sus creencias, al igual que otras no se dejaron intimidar ni por el fracaso, ni por los obstáculos que le pusieron en el camino a lo largo de su carrera.

Tenemos el ejemplo de Rafa Nadal, deportista de élite en el mundo del tenis, su premisa es "ser una persona positiva y pensar siempre que las cosas van a mejorar". Y tanto que siempre mejoraban para él. De igual manera piensa otra deportista que ha llegado a lo más alto, en este caso de la natación, la nadadora Mireia Belmonte, quien siempre ha dicho "tus probabilidades de éxito aumentaban cada vez que lo intentas".

En el otro lado, en el que del que no estaban tan bien vistas y por eso no se lo pusieron nada fácil fue la periodista Oprah Winrey a quien en sus comienzos le dijeron que "no reunía las condiciones para estar en pantalla". Y la despidieron. Su insistencia y tenacidad la hicieron volver y se convirtió en una de las mujeres más influyentes y uno de los rostros más conocidos de las pantallas estadounidenses.