Así influyen las series en el aprendizaje de la sexualidad de los adolescentes

La sexualidad en los adolescentes es algo que preocupa y mucho a los progenitores porque no pueden controlar lo que sus hijos hacen cuando ellos no los ven. También es un tema delicado en el que no todos los padres e hijos se sienten cómodos hablando sobre ello en familia, por eso es positivo que la sexualidad aparezca en determinadas series que ellos consumen, para que puedan relacionarse con la misma de manera natural y orgánica.

En episodios de diferentes series aparece el sexo o las enfermedades de transmisión sexual como protagonistas de algunos de los capítulos de Friends, Urgencias o Cómo defender a un asesino, entre otras. En cada uno de ellos se exponen casos reales sobre cómo sin el uso del preservativo una de las protagonistas tiene un embarazo no deseado, otro caso es cuando alguno de los personajes es diagnosticado con una enfermedad sexual contagiosa o simplemente es virgen.

Tras ver estos episodios los adolescentes se sienten más cómodos y con más conocimientos, de manera que tras una encuesta realizada en Estados Unidos se puede afirmar que es positivo contar con este tipo de episodios para que los más jóvenes puedan ampliar sus conocimientos sobre el tema.

En Merlí una de la de las amigas del grupo decide confesar al resto de su pandilla que es virgen y recibe el apoyo del resto de compañeros y lanzando esa confesión, la joven se quita la gran presión que sentía por la etiqueta que le habían asignado.

Para Amalia Gordóvil, doctora en Psicología y profesora colaboradora de la UOC, los medios de comunicación son "agentes socializadores a partir de los cuales los adolescentes toman modelos y normalizan patrones de conducta". Por lo tanto, "es positivo que en las series aparezcan personajes con los que los adolescentes se puedan sentir identificados".

El estudio Televised Sexual Content and Parental Mediation: Influences on Adolescent Sexuality, elaborado por científicos del Instituto del Pacífico para la Investigación y la Evaluación (PIRE), de Estados Unidos, concluye que el contenido erótico de buena parte de las series y las películas que se proyectan en la televisión influye directamente en los pensamientos, los comportamientos y las expectativas sexuales de los adolescentes.

No siempre todo el contenido relacionado con la sexualidad tiene un impacto positivo sobre los jóvenes, aquellos que no tienen experiencia pueden creer que es necesario replicar todo lo visto en televisión para tener relaciones satisfactorias, algunos pueden incluso pensar que deben cumplir con un cierto canon estético para que llegue ese momento. Nada más lejos de la realidad, ningún adolescente o persona adulta debe verse cuestionado por su físico para tener este tipo de acercamientos con las personas por las que se sientan atraídas.

Lo que se debe fomentar desde las diferentes plataformas de difusión es que las relaciones sexuales deben ser seguras, para evitar enfermedades de transmisión sexual, embarazos no deseados, además del consentimiento por ambas partes. Algunas de las consecuencias negativas a las que pueden estar expuestos los adolescentes es cuando en las series se exageran los resultados positivos de las relaciones y cuando se omiten los mensajes sobre los riesgos potenciales, las precauciones y la responsabilidad. Sin duda, las escenas sexuales son positivas para los más jóvenes cuando se relatan historias realistas.

El estudio Presuming the influence of the media: teenagers’ constructions of gender identity through sexual/romantic relationships and alcohol consumption. Fruto del trabajo con grupos de discusión formados por adolescentes de entre 13 y 15 años, concluye que los medios de comunicación influyen sobre su concepción de las relaciones sexuales y románticas, en la medida que las toman como modelos de identidades de género.