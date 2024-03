El insomnio: un gran enemigo y trucos para combatirlo

No tener un buen descanso influye a todos los niveles y es que calidad de vida de las personas que sufren insomnio se ve perjudicada en su día a día por esta circunstancia. La sociedad actual sufre esta epidemia silenciosa que padecen miles de personas y es que este trastorno del sueño o afecta hasta una tercera parte de la población mundial. Las largas noches en vela, el sinfín de pensamientos volando hasta altas horas de la madrugada o la desesperación al no poder conciliar el sueño no son las únicas consecuencias que derivan de este trastorno, sino que pueden derivar en problemas mucho mayores.

Esto tiene un efecto directo en el rendimiento de cada individuo ya que el insomnio disminuye la concentración, falta de energía física, cambios de humor frecuentes y mayor irritabilidad. Estos síntomas son especialmente comunes en el insomnio agudo, el cual viene asociado a picos de estrés o problemas personales y que al final, se terminan resolviendo. Sin embargo, el 60% de estos casos tienden a convertirse en insomnio crónico y las consecuencias pueden ser mucho peores. Estamos ante un mayor riesgo de sufrir enfermedades crónicas como diabetes, enfermedades cardíacas o trastornos severos del estado de ánimo.

¿Qué factores pueden generar insomnio?

Para que este trastorno del sueño se de hay varios factores que pueden entrar en acción para activarlo como por ejemplo, el estrés, el consumo elevado de café o alcohol, preocupaciones personales, una dieta inadecuada o el cambio estacional. Por otro lado, el cuerpo humano se va adaptando a los cambios de estación lo que hace que en invierno necesitemos más horas de sueño y menos en verano. En este sentido también afecta el cambio de hora, puesto que hay más horas de claridad y los termómetros comienzan a subir.

Soluciones para acabar con el insomnio

Hay marcas que se han especializado en algunos productos que ayudan a los ciudadanos a poder dejar atrás las largas noches en vela y empiecen a conciliar el sueño y así recuperar poco a poco su vida. En el caso de Kneipp propone una rutina de autocuidado que empieza por cambios tan sencillos como establecer una rutina de sueño en la que todos los días irse a dormir y despertarse a la misma hora, cuidar la alimentación, evitar ingerir alimentos antes de dos horas de ir a la cama, limitar la ingesta de cafeína y alcohol y también da la oportunidad a los usuarios de tomar los complementos alimenticios como la Gama Sueño de Kneipp.