Todo sobre la intervención que ha curado los casos de ceguera pagados por el youtuber MrBeast

En el mundo de las redes sociales ya hay poco que nos sorprenda. Hemos visto historias de todo tipo y podemos acceder a cualquier tipo de contenido personalizado. Sin embargo, el éxito en este océano infinito de posibilidades, es un reto al alcance de muy pocos. A veces es un misterio inexplicable que solo logran alcanzar quienes descubren cómo funciona la última actualización de un algoritmo; otras veces porque lo que se lanza es tan sumamente curioso, emotivo o novedoso que consigue atraer las miradas de todos los que frente a una pantalla y lo vuelven viral. De locuras están las redes llenas, aunque también de actos generosos. Es el caso de MrBeast, uno de los YouTubers más prestigiosos del mundo, que se ha posicionado en el centro de la opinión y el debate público por su último vídeo. El clip de 8 minutos, que ya acumula 78 millones de visitas, muestra como el popular creador de contenido paga la cirugía ocular de 1.000 personas que tenían problemas de ceguera. En concreto, se muestra el proceso de intervención de personas con cataratas, una rápida y sencilla cirugía a la que no pueden acceder personas con falta de recursos o que viven países sin una sanidad pública de calidad.

En concreto, MrBeast, ha compartido el antes y el después de esta operación en personas de varios puntos del mundo que padecen cataratas. Este tipo de afección ocular es la primera causa de discapacidad visual en el mundo (17 millones de personas con ceguera evitable por catarata) y, en los países desarrollados, es la patología más operada. Debido al aumento de la esperanza de vida y al envejecimiento de la población, su prevalencia va en aumento. Tal y como se explica en el vídeo, la mitad podrían solucionar su problema con esta intervención quirúrgica de 10 minutos. ¿En qué consiste? Te detallamos todo lo que debes saber.

¿En qué consiste la operación de cataratas?

Más del 80% de los casos de cataratas están relacionados con la edad, pues el culpable de esta patología es el envejecimiento. Debido a los procesos oxidativos que afectan al cuerpo, el cristalino pierde gradualmente su flexibilidad y capacidad de enfoque (presbicia) y claridad (cataratas), y la enfermedad progresa.

Así, el oftalmólogo y cirujano Jeff Levenson se alió con el popular youtuber y se encargó de la primera sesión de operaciones que tuvo lugar la ciudad de Jacksonville, en el estado norteamericano de Florida. Según indican desde el Instituto oftalmológico Fernández Vega, la técnica más empleada para tratar las cataratas es la facoemulsificación más implante de lente intraocular.

''Se trata de una intervención sofisticada que consiste en introducir una punta de ultrasonido dentro del ojo para romper y extraer el contenido del cristalino'', explican en su web. Se hace gracias a una herramienta de energía ultrasónica que ablanda y fracciona la catarata para, posteriormente succionar los fragmentos resultantes y extraerlos. Una vez finalizada la intervención, común y segura, se coloca una lente intraocular personalizada dentro del ojo que sustituye al cristalino.

Según esta institución, entre las ventajas y los beneficios de esta técnica quirúrgica se destacan una mayor precisión con cortes más exactos que la técnica manual, una cirugía menos invasiva sin suturas y una mejor recuperación del paciente, que puede retomar su vida cotidiana a los pocos días. En el caso de las operaciones de cataratas, el sistema visual no tarda más de seis semanas en ajustarse a la extracción de la opacidad del cristalino

Otras técnicas utilizadas comúnmente son:

Extracción extracapsular. Para extraer la catarata se usa un pequeño instrumento casi siempre en una sola pieza. Esta incisión de mayor envergadura, consiste en la apertura de la cápsula anterior del cristalino, a través de la cual se vacía su núcleo y los restos corticales, dejando intacta la cápsula posterior del mismo.

Cirugía láser. Se utiliza una máquina que por medio de energía láser hace las incisiones y ablanda la catarata. El resto de la cirugía es muy parecido a la primera técnica.

¿Cuánto dura la operación?

Se trata de una operación de carácter ambulatorio en el que no es preciso el ingreso hospitalario, y durante la cual se aplica anestesia a través de gotas. La cirugía de las cataratas suele durar unos 10-20 minutos. Por lo general, se hace con un ojo. Si tiene cataratas en ambos ojos, es posible que su médico le recomiende esperar de 1 a 2 semanas entre cirugías.

¿Cuánto cuesta la operación?

El precio de esta intervención varía en función de la técnica o el lugar de la intervención. Pero su precio aproximado está entre los 1.400€ por ojo con lente monofocal y 2.300€ por ojo con lente trifocal. Unas intervenciones que habrían salido en total por más de un millón al youtuber.

Sin embargo, y pese a este gesto generoso, las críticas no han tardado en aparecer. Algunos han catalogado el gesto de "demoniaco", argumentando que este tipo de actos no deben convertirse en un espectáculo y deben realizarse de forma privada. Aunque esta no es la primera vez que el personaje público hace muestra de este tipo de actos. Entre sus vídeos más conocidos están uno en el que regaló un avión privado de más de 2 millones de euros, su versión real del 'Juego del calamar' o un concurso en el que daba medio millón a la última persona que se saliera de un círculo.