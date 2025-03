Para llevar mejor los días de lluvia, el psicólogo José Elías Fernández lo tiene claro: "Seguir haciendo lo que hacíamos antes"

No tenemos que esperar a tener días soleados para hacer cosas. Podemos hacer deporte en casa, hablar por llamadas o videollamadas y seguir, en definitiva, con nuestra vida de siempre y con una rutina activa en los días de lluvia. Es cierto que últimamente en Andalucía hemos tenido condiciones meteorológicas a las que no estamos acostumbrados, pero eso no debe interferir en nuestras vidas ya que, de lo contrario, nuestra mente puede llevarnos, entre otras cosas, a estados de desidia y tristeza. Veamos cómo influye en nuestro estado de ánimo la falta de sol debido a los días lluviosos.

¿Cómo influye psicológicamente el mal tiempo a los andaluces?

Cuando somos de diferentes partes de la geografía, la manera en la que enfrentamos una misma situación cambia, ya que unos habitantes están más acostumbrados a unas cosas que otros. En esta ocasión, hacemos referencia al clima lluvioso y, a este respecto, tenemos que decir que no es lo mismo vivir en el norte de España donde no van a ver tan condicionada su vida como las personas que sean de Andalucía, donde no estamos tan acostumbrados a la lluvia o, al menos, a que se prolongue tanto en el tiempo.

Sin embargo, somos seres sociales y necesitamos relacionarnos con los demás, así como también tenemos la capacidad de adaptarnos. Como decía Charles Darwing: "No es la especie más fuerte la que sobrevive, ni la más inteligente, sino la que responde mejor al cambio". Hay muchos factores a los que biológicamente no estamos acostumbrados y, por tanto, no saber qué hacer en determinadas circunstancias puede crearnos malestar.

En Andalucía, contamos en la mayoría de las veces con la presencia de la luz natural del sol que es la que hace que mejore nuestro estado de ánimo y que tengamos un mejor humor y un carácter más abierto que las personas que viven en otras zonas de España. Esto tiene una explicación, según el psicólogo de Infocop, José Elías Fernández, presidente de la Asociación Española de Hipnosis y pionero en risoterapia, "cuando tenemos suficiente vitamina D que es la que nos aporta el sol, nuestro estado de ánimo está más por arriba, por lo que cuando hay una disminución de la misma vamos a estar más de bajón". De ahí, que sea tan importante el recibimiento de la luz solar.

La importancia de la luz solar

La luz solar moldea nuestro carácter y nos invita a tener más relaciones sociales las cuales son muy importantes para las personas. Esto quiere decir que si tenemos más luz natural, va a mejorar nuestro estado de ánimo. Según el psicólogo José Elías, el mal tiempo puede ser un hándicap para las personas metereosensibles, es decir, ese perfil al que le afecta mucho el tiempo que haga. Esto es algo que está muy relacionado con las creencias personales, es decir, que hay personas para las que es un "fastidio" que el tiempo esté malo, suelen estar bajas de moral y de peor humor. Al contrario, también pasa, es decir, que si el día está bueno, su humor también lo estará.

También es cierto y eso es una evidencia que en los días lluviosos contamos con menos melatonina y eso nos va a producir también más sueño, estar más cansados e, incluso, tristes. Hay quien llega a decir que "está en depresión", pero según el psicólogo no se podría hablar exactamente de depresión, ya que este estado engloba muchos otros factores. Solemos decirlo para expresar el aplacamiento de nuestro estado de ánimo, aunque por otra parte, hay personas que les gustan los días así y la melancolía que les produce.

¿Y por qué sucede esto? El psicólogo explica que se debe a una cuestión de la física. La atmósfera está cargada de iones positivos y esto se manifiesta en una subida de la presión arterial y hace que estemos más irritables. Esto tiene un problema añadido para las personas que tengan una predisposición a la depresión o a la ansiedad o que la estén padeciendo porque son más vulnerables a la hora de afrontar este tipo de clima. Como dice el psicólogo, "llueve sobre mojado".

¿Cómo afecta a nuestro día a día?

Los días de lluvia podemos buscar planes alternativos para que la tristeza no nos invada. Una de las cosas que más afectadas se ven durante el periodo que dura esto es nuestra concentración ya que solemos tener pensamientos más negativos, sentimientos de ansiedad y más irritabilidad que disparan esos pensamientos en bucle. A nivel fisiológico, la luz solar nos ayuda a generar más serotonina, por lo que al tener menos cantidad de esta hormona debido a la falta de luz solar, del propio ambiente y la lluvia, es lo que hace que tengamos un temperamento más negativo y, a veces, hasta pesimista.

La vitamina que recibimos gracias a los rayos solares es indiscutible. Sin embargo, podemos conseguir "engañar" a nuestro cerebro poniéndonos luz artificial, la cual nos va a dar la apariencia de que seguimos teniendo luz, pero "lo que más ayuda es seguir haciendo lo que hacíamos antes y las relaciones sociales para que no tengamos esa sensación de tristeza", manifiesta el psicólogo. También ayuda pensar que "esto pasa y van a ser unos días", concluye.