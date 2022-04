El motivo por el que algunos fumadores no desarrollan cáncer de pulmón

Que fumar perjudica gravemente la salud no es algo que solo se avise en carteles y mensajes de paquete de tabaco acompañados de imágenes desagradables. Cualquiera sabe los efectos perjudiciales y, potencialmente letales, que el tabaco desencadena en la salud humana. De hecho, según datos de la Organización Mundial de la Salud (OMS), más de ocho millones de personas fallecen cada año a causa del tabaco. Este 'veneno' descubierto con la llegada de Colón a América, en 1492, mata hasta a la mitad de las personas que lo consumen. El tabaquismo es, además, la principal causa de cáncer de pulmón, aunque se estima que cerca del 25% de todos los casos de cáncer de pulmón a nivel mundial ocurren en nunca fumadores. Eso sí, los fumadores tienen entre 15 y 30 veces más posibilidades de sufrirlo. Sin embargo, algunos no llegan a enfermar de dicha patología. ¿Cuál es la explicación genética o científica por la que no llegan a desarrollarla?

Según un estudio dirigido por científicos del Colegio de Medicina Albert Einstein, algunos fumadores pueden tener mecanismos robustos que los protegen del cáncer de pulmón mediante mutaciones limitantes. Es decir, señalan que podrían tener un sistema que repare el daño producido por el tabaco en el ADN de las células pulmonares.

SUPRIMIR MUTACIONES

Este estudio, a diferencia del resto, ha podido cuantificar con precisión las mutaciones en las células normales, según afirma Jan Vijg, coautor principal del estudio, profesor y director de genética, profesor de oftalmología y ciencias visuales, y catedrático en Genética Molecular en Einstein.

Durante mucho tiempo se ha asumido que fumar conduce al cáncer de pulmón al desencadenar mutaciones de ADN en las células pulmonares normales. Sin embargo, los datos sugieren que estos individuos pueden suprimir una mayor acumulación de estas mutaciones. ''Este equilibrio de mutaciones podría deberse a que estas personas tienen sistemas muy competentes para reparar el daño del ADN", ha explicado el coautor del estudio, el doctor Simon Spivack.

Otro hallazgo del estudio: la cantidad de mutaciones celulares detectadas en las células pulmonares aumentó en línea recta con la cantidad de paquetes de tabaco anuales y, presumiblemente, también aumentó el riesgo de cáncer de pulmón. Pero, curiosamente, el aumento de las mutaciones celulares se detuvo después de 23 años de exposición.

En el estudio se observa cómo, a partir de ciertos niveles de tabaco, la cantidad de daño genético se mantiene estable, lo que supone que las diferencias entre estos mecanismos entre personas son los que explican porque algunos fumadores nunca desarrollarán cáncer de pulmón. De hecho, en el estudio se afirma que los sistemas que protegen a los fumadores, pueden ser la razón por la que solo entre el 10% y el 20% de fumadores terminan desarrollando los tumores pulmonares.

"Esto puede resultar ser un paso importante hacia la prevención y detección temprana del riesgo de cáncer de pulmón y lejos de los hercúleos esfuerzos actuales necesarios para combatir la enfermedad en etapa avanzada, donde ocurre la mayoría de los gastos de salud y la miseria", explica Spivack.

Eso sí, las células pulmonares de los no fumadores a medida que envejecían, mientras que se encontraron muchas más mutaciones en las células pulmonares de los fumadores. ''Esto confirma experimentalmente que fumar aumenta el riesgo de cáncer de pulmón al aumentar la frecuencia de mutaciones'', como se planteó anteriormente.

Los hallazgos podrían ayudar a identificar a los fumadores que enfrentan un mayor riesgo de contraer la enfermedad y, por lo tanto, justifican un seguimiento especialmente estrecho.