El origen de la nueva hepatitis aguda en niños podría tener algo que ver con el contacto con perros

Desde el pasado mes de abril, la institución sanitaria de las Naciones Unidas emitió un informe sobre la "hepatitis aguda y grave" de origen desconocido en niños iniciada en Reino Unido. Un brote que, a día de hoy, confirma unos 300 casos, 22 de ellos en España, convirtiendo a nuestro país en el segundo con más casos registrados. Tras investigar su origen, los investigadores pensaron que un adenovirus estaba detrás de estas infecciones que están afectando a menores, cuya edad oscila entre los 1-16 años. Ahora, unas semanas más tarde, los investigadores están explorando un posible vínculo entre los perros y el aumento reciente en los casos de hepatitis de inicio repentino en niños.

La infección continúa expandiéndose y en los últimos días se han notificado casos en Japón y alguno sospechoso en Canadá. Las autoridades sanitarias siguen tratando de averiguar las causas de esta extraña hepatitis, que ha provocado la muerte de un niño y el trasplante de hígado a una veintena de afectados. En el caso del adenovirus, "se ha descrito en el pasado como un virus que puede causar hepatitis, pero no que las cause con la frecuencia y la gravedad que se está viendo ahora. Por eso todavía no estamos seguros de si es o no el responsable", indican.

Hipótesis canina

La hipótesis de que esta hepatitis esté relacionada con las mascotas está lejos de ser la principal via de investigación. Esi sí, Lls cuestionarios familiares han mostrado "números relativamente altos de familias propietarias de perros u otras exposiciones a perros", dijo la Agencia de Seguridad Sanitaria del Reino Unido (UKHSA), con 64 de 92 casos con datos disponibles que mencionan la exposición a perros.

El informe dedica tan solo un párrafo de sus 49 páginas a esta hipótesis. Explica que en las encuestas realizadas se observó un ''relativamente alto'' número de casos en los que existía contacto con perros, concretamente un 70%.

Los animales pueden transmitir infecciones conocidas como zoonosis. Las zoonosis son más habituales en entornos donde las personas interactúan con mayor número de animales, como sería el contexto agrícola y zonas rurales, pero también pueden transmitirse a través de animales domésticos.

Estas pueden ser producidas por múltiples agentes, entre ellos bacterias, virus, parásitos, hongos, etc. Los mecanismos de transmisión incluyen contacto directo, ingestión, inhalación o mordeduras. Hasta la fecha se han caracterizado cerca de 200 zoonosis. Sólo algunas de ellas se asocian a la tenencia de mascotas frecuentes en los hogares en nuestro país, como por ejemplo perros, gatos, peces, tortugas.

Por ello, la UKHSA ha asegurado que "se está explorando la importancia de este hallazgo", pero que podría ser una coincidencia porque la propiedad de perros es común en el Reino Unido. De momento, la Sociedad de Gastroenterología, Hepatología y Nutrición Pediátrica (SEGHNP), la Sociedad Española de Infectología Pediátrica (SEIP) y la Sociedad Española de Urgencias de Pediatría (SEUP), junto con la Asociación Española de Pediatría (AEP) han lanzado un mensaje de cautela y recuerdan que están siguiendo 'de manera exhaustiva' los casos y que a día de hoy no se ha identificado una causa única que justifique el aumento de casos. ''Queremos transmitir serenidad a la población y a la opinión pública, pues no tenemos, a día de hoy, una hipótesis fiable que haga pensar en un crecimiento importante de casos'', reiteran.