Dos otorrinolaringólogas españolas devuelven la audición a una niña gracias a una técnica pionera

Dos otorrinolaringólogas del hospital provincial de Pontevedra consiguieron el pasado martes llevar a cabo con éxito una operación pionera a nivel auditivo a una niña de siete años con atesia,una alteración anatómica del pabellón auditivo. Se trata del primer implante osteointegrado activo piezoeléctrico bilateral que se le hace a un joven en nuestro país.

Según han explicado a la agencia EFE Nieves Rodríguez y Tamara González, las dos médicas que han realizado el procedimiento, esta es la primera vez que se implanta este tipo de dispositivo en España en niños con hipoacusia bilateral.

Además, la niña tiene espectro autista, sistema por el que aumenta la ganancia auditiva. Más específicamente, Rodríguez señaló que "no oía porque el sonido no le llega al oído interno porque no tiene pabellón ni conducto auditivo". Con el nuevo sistema, "el sonido pasará directamente a través del hueso".

¿CÓMO FUNCIONA?

Estos dispositivos constan de dos piezas, un procesador de sonido y un implante piezoeléctrico, "que lo que hace es conducir el sonido de forma natural al oído interno a través del hueso", explica Rodríguez. El resultado es un sonido más nítido y claro, libre de la distorsión y el feedback que a menudo afecta a los audífonos.

La paciente podrá, por lo tanto, mejorar su calidad de vida de manera exponencial al recuperar toda su audición, ya que "escuchará todo perfectamente", sentencia la facultativa. Nieves Rodríguez celebra que la intervención quirúrgica saliese ''perfecta'' y resalta que hay que esperar entre un mes y medio y dos meses para saber si se activa el sistema auditivo, una vez cicatrice.

Los dispostivos osteointegrados se han convertido en una de las mejores alternativas para las personas con problemas de audición en el oído externo o medio. En Argentina o Colombia ya son miles las personas que se beneficiaron con esta solución en la que el sonido se transmite por vía ósea directamente desde el exterior a la cóclea, evitando el conducto auditivo externo y el odio medio.

El efecto piezoeléctrico es la capacidad que tienen ciertos materiales de crear una carga eléctrica cuando son estimulados, o al revés, de crear vibraciones a partir de una carga eléctrica. Su uso es común, desde hace años, en micrófonos, altavoces y equipos médicos, pero es la primera vez que se aprovecha para darle solución a la pérdida auditiva unilateral y bilateral.