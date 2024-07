¿A partir de qué día tienes que hacerte el test de Covid para asegurarte de que eres positivo y no confundirlo con un "simple resfriado"?

La variante KP.3, nueva mutación de Covid, está visitando los cuerpos de muchas personas ya que en las últimas semanas han estado subiendo los contagios considerablemente. Nos estamos reuniendo más y no importa si nos encontramos mal.

"Es un simple resfriado", dicen muchos, y no se hacen la prueba para confirmarlo. Tampoco hay aumento en las dosis de vacunas, por lo que nos encontramos con una población menos vacunada, así que de esta forma es difícil cortar la propagación de la infección.

"La reducción del efecto de las vacunas, el que se inyectaran la última vez menos vacunas, y que haya disminuido la inmunidad hibridad por el paso del tiempo, hace que seamos más susceptibles al incremento de casos que estamos viviendo ahora", declara en el portal Infosalus el doctor Lorenzo Armenteros, portavoz de la Sociedad Española de Médicos Generales y de Familia (SEMG).

Síntomas que los contagiados confunden con un resfriado

La infección de COVID-19 ahora suele durar unos cinco días o algunos más, pero, según el doctor Lorenzo Armenteros, tiene una sintomatología "moderada y soportable" y la mejoría se nota a partir del quinto día. "Es muy raro que aquel que tiene COVID-19, la infección le obligue a estar en la cama y afectado de manera intensa, o esté polisintomático".

"La infección alcanza su pico máximo entre el tercer y cuarto día de síntomas y es ahí cuando se recomienda hacer el test"

Las últimas variantes la COVID-19 suelen estar manifiestando síntomas que se parecen a los de un resfriado tales como tos, congestión, secreción nasal, fatiga, dolores musculares, dolor de garganta o fiebre. De ahí, que la población descarte la idea de hacerse el test, argumentando con frases como "yo no tengo nada, esto es solo un resfriado", por lo que colectivos sanitarios sospechan que hay más casos de lo que se conocen ya que si no se hacen la prueba no se puede confirmar si es o no positivo.

En el caso de querer hacerte la prueba, deberás esperar a que la infección alcance su pico máximo que suele ser entre el tercer y el cuarto día de síntomas ya que la incubación, aunque sea variable, suele rondar una media de entre 4 y 7 días.

Hay que seguir haciendo diagnósticos

Hemos normalizado prescindir de la prueba. Hemos perdido el respeto al "bicho" que hace ya cuatro años nos obligó a todos encerrarnos en nuestras casas "por nuestro bien" y que se llevó por delante la vida de miles de personas. Muchas de ellas entraron conscientes y dejaron este mundo en las solitarias camas de los hospitales con escenarios de cuidados casi improvisados.

Desde entonces han proliferado numerosas variantes a las cuales ya ni conocemos, ni sabemos qué efectos puede producir en nosotros. Por eso, "sigue siendo preceptivo realizarse el palito por la capacidad de variación mutagénica de este virus", sentencia Armenteros y por tanto, "no podemos gripalizarlo porque con el virus de la gripe lo conocemos, sabemos su sistema de mutación y sus cambios; mientras que en la COVID-19 desconocemos cuáles pueden ser sus mutaciones, y podemos encontrarnos desprotegidos, porque la experiencia de estas variantes es que podrían complicarse y ser más graves según lo visto en la pandemia".

En este sentido, recalcan la importancia de hacer diagnósticos en los centros de salud, ya que "es fundamental poner apellido a la enfermedad respiratoria, y esto, además, ¡sirve para proteger en el futuro a los demás", subraya este experto.