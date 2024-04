El reencuentro tras una ruptura: cómo manejar las emociones al ver a tu ex pareja

Hay etapas del año que están hechas para el reencuentro ya sea en la Semana Santa, en la Feria de Sevilla o en otros momentos puntuales. Es muy emotivo volver a encontrarte con aquellas personas a las que hace tiempo que no ves, pero de las que guardas un grato recuerdo. El problema está en cuando ese reencuentro no es tan agradable como el que se produce cuando te encuentras de repente con tu ex pareja después de un tiempo de ruptura sentimental y de contacto cero por ambas partes.

El corazón se te acelera y no sabes qué hacer. Muchas veces no reaccionas como te gustaría porque las emociones se apoderaron de tu interior, nublando el sentido racional que es lo que cabe en ese momento. Una situación en la que tienes un tsunami interior, a veces incontrolable, pero las reacciones, al igual que los sentimientos, son muy personales.

Consejos para manejar las emociones

El primer paso para enfrentar este encuentro es aceptar tus emociones. Es natural sentir una montaña rusa de sentimientos: desde la tristeza hasta la ira, pasando por el amor y el cariño por lo que una vez hubo entre ustedes. No te juzgues por sentir lo que sientes, sino más bien, permítete experimentar estas emociones de manera auténtica. Reconoce que es normal que el pasado resurja cuando te encuentras con alguien que compartió contigo momentos significativos.

Ya no vives en esa historia pasada, por lo que no permitas que estas emociones te dominen y revivas lo que no te gusta. Recuerda que eres el capitán de tu propio barco emocional. Respira profundamente y ancla tu mente en el presente. Reconoce que el pasado ya no te define y que tienes el poder de elegir cómo reaccionar en este momento. No permitas que la nostalgia te hunda en un mar de arrepentimiento o que la ira te arrastre hacia los reproches. En su lugar, mantén la calma y la compostura, recordando que el respeto mutuo es fundamental en cualquier encuentro, incluso con una ex pareja.

La comunicación es clave en este proceso. Si decides entablar una conversación con la que fue tu pareja, hazlo desde la sinceridad y el respeto, evitando culpar o reprochar, y en su lugar, comunica tus sentimientos de manera clara y asertiva. Expresa tus necesidades y expectativas de manera calmada y empática, recordando que ambas partes merecen ser escuchadas y comprendidas.

¿Saludo o vuelvo la cara?

En el reencuentro, es fundamental establecer límites saludables. Si sientes que el contacto con tu ex pareja te causa más daño que bien, no tengas miedo de poner distancia entre ustedes. Prioriza tu bienestar emocional y haz lo que sea necesario para proteger tu paz mental. Esto puede significar limitar el contacto o incluso cortar la comunicación por completo, al menos por un tiempo, hasta que te sientas lo suficientemente fuerte como para enfrentar esta situación sin que te afecte negativamente.

Recuerda que el perdón es un acto de liberación, no solo para tu ex pareja, sino también para ti mismo. Perdonar no significa olvidar o justificar el pasado, sino liberarte del peso del resentimiento y abrir espacio para la sanación. Permítete soltar las cadenas del pasado y seguir adelante, con compasión hacia ti mismo y hacia los demás.

Finalmente, recuerda que este reencuentro no define tu valor ni tu felicidad. Eres una persona completa y digna de amor, independientemente de tu pasado. Así que concédete el amor y la compasión que mereces, y recuerda que siempre hay luz al final del túnel, incluso en los momentos más oscuros de nuestra vida emocional.

Este viaje de reencuentro tras una ruptura es una oportunidad para crecer, sanar y seguir adelante con seguridad y determinación.