¿Por qué los niños menores de dos años no deben comer miel?

La miel es un endulzante natural proveniente de las abejas. Es nutritiva, antiséptica y deliciosa pero no es apta para todas las edades por una razón: puede causar botulismo, una enfermedad que puede llegar a ser mortal para los menores de un año ya que paraliza sus músculos. "Se denomina botulismo a una enfermedad neurológica grave que afecta al hombre y a los animales, caracterizada por una parálisis flácida y producida por neurotoxinas", según describe un informe del Comité Científico de la Agencia Española de Seguridad Alimentaria y Nutrición (AESAN) sobre el botulismo infantil. En 2019, hubo un trágico caso en Tokio, donde un bebé de seis meses de edad murió tras ingerir miel mezclada con zumo, lo que causó que contrajera botulismo.

Importante: La miel está prohibida para menores de un año, ya que se relaciona con el botulismo del lactante, trastorno neuroparalítico, causado por la acción de la neurotoxina Clostridium botulinum presente en la miel. Muchos dan miel a bebés con el chupete. No lo haga !! — SalvadorSchwartzmann (@S_Schwartzmann) August 5, 2022

En 2011, El Comité Científico de la Agencia Española de Seguridad Alimentaria y Nutrición publicó un informe acerca de botulismo infantil (citado anteriormente), en el cual se recomendaba a los padres no dar miel a sus bebés. Según este informe, "la gravedad de la enfermedad resultante varía desde una leve hipotonía a parálisis flácida sistémica, habiéndose llegado incluso a considerar causa de muerte súbita en lactantes". El mayor riesgo se da en bebés de entre 1 de 52 semanas, ya que los adultos y los niños mayores de un año ingieren con los alimentos esporas de C. botulinum (lo que causa el botulismo) habitualmente sin desarrollar la enfermedad. Según los expertos, "en los niños de corta edad, la flora intestinal es más simple tanto cualitativa como cuantitativamente, de forma que no impide la colonización de la mucosa por parte de las esporas de microorganismos del género Clostridium".

Los menores de 12 meses no deben comer miel-> puede contener esporas de una bacteria llamada Clostridium botulinum, capaces de desarrollarse en su intestino y producir toxinas muy peligrosas. (En niños más mayores y adultos no hay problema en este sentido) #gominolasdepeseta pic.twitter.com/C5k6U7Apxg — Miguel A. Lurueña (@gominolasdpetro) November 23, 2020

En definitiva, para evitar riesgos en nuestro bebés no debemos darle miel a los niños menores de un año para evitar el botulismo infantil, el cuál puede ser mortal debido a que los bebés no tienen completamente desarrollada su flora intestinal.