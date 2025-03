¿Cómo sé si tengo SIBO?

El Sobrecrecimiento Bacteriano en el Intestino Delgado (SIBO, por sus siglas en inglés, "Small Intestine Bacterial Overgrowth") ocurre cuando hay una proliferación anormal de bacterias en esta parte del sistema digestivo las cuales residen, normalmente, en el intestino grueso, pero cuando su presencia en el intestino delgado es excesiva, altera el equilibrio de la microbiota y provoca molestias digestivas. Según la Sociedad Española de Médicos de Atención Primaria (SEMERGEN), este trastorno es más frecuente en mujeres de entre 30 y 50 años.

El SIBO comparte muchos de sus síntomas con el Síndrome del Intestino Irritable y otras disbiosis. Este ha sido el gran problema de muchas personas, las cuales han sido mal diagnosticadas de 'colon irritable' de por vida, debido a que, según manifiesta la experta en naturopatía y nutrición integrativa, Mireia Velasco, "o bien se han descartado otras patologías, o bien por no saber su procedencia". Veamos, por tanto, cómo se hace un buen diagnótico y qué efectos tiene el SIBO en nuestro sistema digestivo.

¿Qué efectos tiene el SIBO en el sistema digestivo?

El intestino, en especial el grueso, acoge a una gran cantidad de bacterias y otros microorganismos que forman la microbiota, manteniéndose en equilibrio. En contraste, el intestino delgado posee una menor concentración de bacterias, generalmente por debajo de 105 bacterias por mililitro. Sin embargo, en ciertos casos, pueden multiplicarse en exceso o colonizar este segmento del aparato digestivo especies que no deberían estar allí. Algunas de las bacterias más comunes en el SIBO incluyen estreptococos, bacteroides, escherichias, lactobacilos, klebsiellas y aeromonas.

El crecimiento descontrolado de estas bacterias implica un consumo excesivo de nutrientes esenciales, como carbohidratos y vitamina B12, lo que puede generar deficiencias calóricas y de esta vitamina. Además, estas bacterias alteran las sales biliares, afectando a la absorción de grasas y provocando posibles trastornos digestivos, como la diarrea, inflamación y daño en la mucosa intestinal.

Por lo que respecta a la sintomatología del SIBO, las más frecuentes son pérdida de apetito, dolor abdominal, náuseas, distensión abdominal, malestar después de comer, diarrea y problemas de nutrición, pero para diagnosticar esta enfermedad no es suficiente con la observación de estos cambios en nuestro organismo, sino que hay que andar otros pasos para los cuales necesitamos la intervención de los profesionales y caminar juntos hacia el diagnóstico.

¿Cómo se diagnostica el SIBO?

Saber si tenemos SIBO es, a priori, una tarea complicada debido a que su sintomatología se manifiesta de manera similar a la de otras patologías. La doctora, Viviana Rocío Oscullo, miembro del GT de Digestivo de SEMERGEN explica que "esta similitud de manifestaciones clínicas complica la identificación precisa de la patología y resalta la importancia de recurrir a pruebas complementarias para confirmar el diagnóstico. A menudo, es prácticamente imposible determinar qué porcentaje de los síntomas está directamente relacionado con el SIBO o con otras patologías coexistentes, lo que exige un enfoque clínico cuidadoso y una interpretación meticulosa de los resultados diagnósticos".

Por esta razón, es recomendable que nos hagan un buen diagnóstico que incluya el cuadro clínico, los síntomas, los hábitos presentes y pasados, así como también una prueba de aliento o test de aire aspirado de lactulosa o glucosa. Esta última es una de las pruebas que más se usa porque es sencilla, no invasiva y se hace midiendo la concentración de gases (hidrógeno, metano y sulfuro de hidrógeno) después de que se haya administrado el sustrato o azúcar. Según publica la revista Sportlife, "no existe por el momento ninguna prueba 100% fiable que diagnostique los cuatro tipos de SIBO. No es un diagnóstico fácil si nos basamos en pruebas, por eso es importante", recalcan, "la valoración clínica y los síntomas".

