Si siempre tienes frío, puede faltarte esta vitamina

Una alimentación saludable y variada hace que el organismo funcione de manera correcta y esquivemos los problemas de salud, por lo que si nuestra dieta no es rica en algunos nutrientes puede que comencemos a sentir algunos síntomas, avisándonos de que nos falta esa sustancia.

Por ejemplo, que siempre tengamos frío, aunque la temperatura del ambiente no sea la suficiente para que lo provoque, puede deberse a varias causas. No llevar una buena rutina de sueño es una de ellas, así como estar deshidratado o no consumir la suficiente cantidad de grasa, como apuntó Alyssa Tucci, nutricionista y directora de la compañía Compass Nutrition, en Infobae. Aunque la experta también señala en el citado medio que podría deberse a la carencia de una vitamina.

La nutricionista apuntó que a una persona que tiene frío todo el tiempo podría faltarle la vitamina B12. Pues su carencia la podría representar nuestro cuerpo de esta manera. El adormecimiento en algunas partes del cuerpo y la sensación de debilidad en algunos músculos también nos indicaría la carencia de esta vitamina.

La vitamina B12 es esencial para nuestro organismo, por lo que su carencia sería posible que desembocara en problemas todavía más graves, ya que como cuentan desde el instituto Johns Hopkins Medicine, podría provocar una anemia. Pues la falta de esta vitamina haría que la existencia de glóbulos rojos fuera mucho menor a la necesaria, así que el cuerpo no podría funcionar con normalidad.

Entre los síntomas de la anemia encontramos la fatiga, piel pálida, que los latidos del corazón sean irregulares, dificultad para respirar, dolor en el pecho o mareos. Señales por las que se debería acudir a un médico en el caso de padecerlas.

¿Cuáles son los alimentos ricos en vitamina B12?

La carne, un alimento esencial para el ser humano que se recomienda consumir unas tres veces por semana, es muy rica en vitamina B12. Como también lo es el pescado y los mariscos.

En cuanto a alimentos específicos, hay que destacar al hígado de ternera, pues en solo 90 gramos nos aporta 60 microgramos de vitamina B12, y al salmón. Además de las almejas, que es el marisco más rico en esta vitamina.

Los huevos y los lácteos también nos proporcionan una buena cantidad de la vitamina B12, por lo que pueden ser una buena opción para añadir a la dieta de las personas que no toman ni carne ni pescado.

Otros alimentos que también hay que subrayar por su alto contenido en esta vitamina son los cereales, las legumbres y las verduras y hortalizas.