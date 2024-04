Estos son los síntomas de la nueva variante del virus de la gripe aviar que, según la OMS, se transmite de mamíferos a humanos

Un nuevo caso del virus de la gripe aviar en una granja del estado de Texas (Estados Unidos) ha hecho saltar todas las alarmas entre la población por ser "una enfermedad muy impredecible". La gripe aviar siempre se había producido entre animales, pero es la primera vez que se da un caso de contagio de un animal mamífero a un humano.

Se trata de granjas que tienen un número amplio de ganado, trabajan más personas y, por tanto, el contacto es más estrecho, por lo que el riesgo de contagio es también mucho mayor. Aun así, la sintomatología una vez que se ha producido el contagio, no deriva en complicaciones mayores. Quiere decir que estos animales solo presentaron pérdida de apetito, reducción en la producción de leche y, en algunos casos, fiebre. Ninguno llegó a morir, ni tampoco hizo falta sacrificarlos.

Síntomas de la gripe aviar

Los síntomas de la gripe aviar siempre han estado relacionados con el sistema respiratorio al igual que otras patologías con indicios similares como son el Covid-19 y la influenza. En el caso de la gripe aviar, se han presentado cuadros de:

Tos

Dificultad respiratoria

Dolor de cabeza y muscular

Secreción nasal

Con esta nueva variante, la indicación más notoria afecto al aparato digestivo produciendo gastroenteritis y, en algún caso, conjuntivitis.

La científica del Instituto de Investigación en Recursos Cinegéticos, Úrsula Höfle, ha señalado en declaraciones al portal Infosalus que aunque ahora hay una mayor "percepción de riesgo" sobre la gripe aviar debido a que existe una transmisión "a mamíferos y entre mamíferos", pero que "esta enfermedad lleva circulando y matando a millones de aves silvestres y domésticas desde hace más de dos años".

Hasta el momento, no se habían dado casos o era muy bajo el porcentaje de posibilidades de que los animales infectados contagiaran a los humanos y se espera que esto haya sido un caso aislado y se pueda controlar. De lo contrario, habrá mayor riesgo medioambiental.

Catástrofe ecológica

El investigador del Consejo Superior de Investigaciones Científicas y profesor asociado en la Universidad Rey Juan Carlos de Madrid, Fernando Valladares, ha insistido en que hay que seguir priorizando las medidas preventivas y entender el concepto 'One Health', es decir, "Una sola salud" basado en políticas sanitarias y ambientales con la idea de prevenir enfermedades pandémicas.

"Nos tenemos que dar cuenta de que no somos la especie elegida, sino que somos una más y nuestra salud depende de las demás especies. No hacemos prevención porque el negocio lo mueve la enfermedad, no el evitarla", sostiene Valladares.

"El primer reto es", prosigue, "que cambiemos nuestras formas de hacer la consulta para que tenga una menor impacto sobre el medio ambiente y hagamos mayor prevención en vez de curación. Aunque la mayor parte de la salud de la población no depende de los profesionales sanitarios sino de las repercusiones del medio ambiente y del comportamiento que tienen las personas sobre el medio ambiente. Si actuamos sobre el medio lo que estamos haciendo es que no aparezcan las enfermedades. El problema es que entendemos las cosas a corto plazo y esta cuestión hay que entenderla a largo plazo", ha detallado el presidente del Colegio de Médicos de Alicante (CGCOM), Hermann Schwarz.