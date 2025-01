Así es como TikTok alimenta el aburrimiento crónico: estar dos horas al día causa estos efectos

Un reciente estudio publicado en Nature ha explorado la relación entre el tiempo que los adolescentes pasan en TikTok, el tipo de contenido que consumen y su percepción del bienestar digital. La investigación, llevada a cabo con 737 jóvenes españoles de entre 12 y 18 años, arroja luz sobre los patrones de uso de esta popular red social entre los más jóvenes y sus posibles efectos en su experiencia digital.

Los participantes completaron un cuestionario en línea que incluía escalas validadas y preguntas sobre el tiempo diario de uso, el tipo de contenido consumido y su bienestar digital. Los resultados mostraron diferencias significativas de género en el uso de TikTok y el consumo de contenido: las chicas pasaban más tiempo en la aplicación y se involucraban notablemente más con contenido de belleza y moda, mientras que los chicos lo hacían con videojuegos y deportes. Estos datos sugieren que los roles de género tradicionales siguen presentes en las elecciones de consumo de contenido de los adolescentes.

Según el estudio, los adolescentes españoles pasan una media de tres horas diarias en redes sociales, siendo TikTok la plataforma más popular entre los usuarios jóvenes a nivel mundial.

Resumen de los resultados de la investigación

El análisis de datos realizado en este estudio ha permitido extraer varias conclusiones relevantes sobre el uso de TikTok por parte de adolescentes en España:

Tiempo de uso y contenido consumido: Un 35% de los adolescentes españoles pasa más de una hora y media al día en TikTok. Los contenidos más populares entre ellos incluyen comedia, música, influencers, streamers, y tendencias de baile y sincronización labial, lo que sugiere un consumo centrado en el entretenimiento. Impacto en el bienestar digital: Las tres dimensiones del bienestar digital en TikTok, resiliencia emocional, autonomía y conexión social, han sido valoradas de manera mayormente positiva por los adolescentes españoles. Esto podría diferenciar a TikTok de otras redes sociales, cuyos efectos en el bienestar digital han sido evaluados de forma más negativa en investigaciones previas. Diferencias de género: Se han identificado diferencias significativas entre chicos y chicas en cuanto al tiempo de uso y los contenidos consumidos en TikTok. Las adolescentes usan la plataforma con mayor frecuencia que los chicos y muestran preferencias distintas en cuanto a los temas que consumen. Estas diferencias podrían estar relacionadas con roles de género tradicionales. Sin embargo, no se han encontrado diferencias en los niveles de bienestar digital entre ambos sexos, lo que podría deberse a las características propias de TikTok en comparación con otras redes sociales. Dificultades para limitar el tiempo de uso: Un uso prolongado de TikTok se asocia con una menor capacidad para establecer límites en el tiempo de conexión a la aplicación. Este hallazgo concuerda con estudios previos sobre el diseño de desplazamiento infinito en TikTok y su efecto en la conducta adictiva. Además, el tipo de contenido consumido también podría influir en el bienestar digital. Mientras que el contenido relacionado con cultura podría estar vinculado a un mejor manejo emocional y control del tiempo de uso, los temas como moda, comedia, belleza y tendencias de baile y sincronización labial, que generan una sensación de comunidad, podrían favorecer una mayor conexión social entre los adolescentes.

La percepción del bienestar digital en TikTok

A pesar de las diferencias en los patrones de uso, el estudio reveló una autopercepción bastante positiva del bienestar digital en TikTok por parte de los adolescentes. Sin embargo, un mayor uso de la aplicación se asoció con una capacidad reducida para establecer límites y controlar el tiempo que pasan en ella.

Estos hallazgos subrayan la necesidad de medidas para limitar el tiempo que los adolescentes dedican a TikTok, como controles parentales obligatorios en los dispositivos electrónicos y programas educativos destinados a promover hábitos digitales saludables.

¿Qué es el bienestar digital?

El bienestar digital se refiere a una experiencia individual equilibrada del consumo digital. Este concepto ha ido ganando atención recientemente en el estudio de los efectos del uso de la tecnología digital. Las redes sociales ocupan un lugar central en los debates sobre el bienestar digital, ya que el uso excesivo de las mismas se identifica a menudo como un problema principal, especialmente entre los adolescentes que pasan una media de tres horas diarias en estas plataformas.

