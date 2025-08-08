Isabel Viña, médica, sobre el Omega 3: "No se debe superar la ingesta de 4 gramos al día"

Uno de los suplementos que ha ganado más importancia en las últimas temporadas es el Omega-3, aunque muy pocas personas conocen todos sus beneficios y cómo deben consumirlo, es decir, cuál es la ingesta permitida. La médica Isabel Viña aclara en sus redes sociales cuál es el tiempo que se debe estar consumiendo "Durante ocho meses, de tres a cuatro gramos diarios" aunque dependerá mucho de que efectos positivos se quieren notar y para qué lo tome cada persona, ya que son muchas las mejorías que se notarán.

Los ácidos grasos de Omega-3 son grasas esenciales que el organismo no puede producir por sí solos, así que se debe adquirir a través de la alimentación o los suplementos. Por ejemplo, está presente en el salmón, el atún, las sardinas, las semillas de chía o las nueces. En algunas ocasiones, no es suficiente con la dieta y es necesario añadir un suplemento. Igualmente, se debe tener en cuenta como cualquier otro producto adicional, los tiempos que se pueden consumir y la ingesta diaria, no porque se tome más se conseguirán más beneficios.

Tipos de Omega-3

No existe un solo tipo de Omega-3 y se pueden diferenciar hasta tres. El ácido alfa linolénico que está presente en semillas como el lino, la chía o las nueces y el cuerpo los convierte en EPA y DHA, pero con baja eficiencia. Ácido Eicosapentaenoico que están tanto en pescados como mariscos y tiene como beneficio la reducción de la inflamación y la salud cardiovascular. Por último, el ácido Docosahexanoico que juega un papel fundamental en el cerebro, la vista y el desarrollo neurológico.

Beneficios del Omega-3

Como he comentado antes, produce ventajas sobre la salud cardiovascular, ya que disminuye los triglicéridos, la presión arterial, siendo muy favorecedor para las personas con hipertensión, mejora la elasticidad de los vasos sanguíneos y ayuda en la prevención de formación de coágulos. En cuanto al cerebro, se produce una mejora de la memoria y la atención. De hecho, muchas personas toman los suplementos para mejorar la salud cerebral. También ralentiza la degeneración muscular de los ojos en personas más mayores.

Como fuente antiinflamatoria que es, genera varios beneficios sobre las personas con artritis reumatoide y otras enfermedades inflamatorias crónicas. Para el estado de ánimo también es un gran aliado y varios estudios lo confirman, sobre todo, en casos de depresión leve o moderada.

Cómo se debe tomar el Omega-3

Jamás sé debe hacer una ingesta de un suplemento de Omega-3 con el estómago vacío y, se recomienda tomarlo con alimentos que contengan grasas saludables porque mejorar su absorción. La cantidad recomendada va de tres a cuatro gramos al día. En cuanto a la duración del tratamiento, si funciona como un suplemento porque con la dieta no se llega a los 250 generados por DHA Y EPA, se deberá seguir tomando todo el tiempo, sí, por el contrario, solo es por el estado de ánimo o cualquier otro beneficio, se aconseja entre seis y ocho meses y después reducir la cantidad hasta dejarlo de tomar para ver los efectos.

