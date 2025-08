Medicamentos termolábiles: qué son y cómo puedes viajar con ellos para no romper la cadena de frío, a pesar de la ola de calor

Con la llegada de agosto, miles de personas se van de vacaciones; lo que resulta perfecto para evadir las altas temperaturas de la actual ola de calor. Sin embargo, cada viaje requiere de una cierta planificación previa y, en numerosos casos, esto implica pensar en la medicación habitual. Sobre todo, si hablamos de los medicamentos termolábiles.

Estos fármacos "deben conservarse en la nevera a una temperatura de entre 2 y 8ºC para que así se mantenga su actividad farmacológica de forma óptima", explican desde Asefarma. El problema estriba en que "el calor puede descomponerlos y desnaturalizarlos, perdiendo sus propiedades originales". Incluso, podría afectar a la seguridad de su consumo.

Por lo tanto, pacientes diabéticos o con necesidad de consumir ciertos colirios y antibióticos se encuentran condicionados a la hora de organizar su viaje. Aunque de ninguna forma supone un impedimento, sí les obligar a tener en cuenta las oportunas medidas de conservación para garantizar el buen estado de estos medicamentos. Asimismo, también se engloban en este grupo algunos tratamientos de fertilidad.

Consejos para viajar con medicamentos termolábiles

Teniendo en cuenta lo anteriormente expuesto, es primordial mantener la adecuada temperatura de los medicamentos termolábiles y evitar que estén expuestos a las altas temperaturas propias del verano. En este sentido, lo más recomendable es llevar el tratamiento dentro de una nevera portátil pequeña o en bolsas isotérmicas. Además, deben permanecer alejados del sol y no quedarse nunca en el maletero de ningún vehículo.

No obstante, es preciso señalar que, si bien deben evitarse los excesos de calor, estos fármacos tampoco pueden viajar en contacto directo con bloques de hielo, ya que su temperatura no debe bajar de los 2ºC. Es común utilizar bolsas de gel frío para preservar las óptimas condiciones, pero hay que tener cuidado de que no se enfríen más de la cuenta.

En declaraciones de Juventino Jiménez, vicepreidente de MICOF (Colegio de Farmacéuticos de Valencia), es "vital" no romper la cadena de frío. Sea como sea, hay que tener en cuenta que el grado de deterioro de estos medicamentos ante el calor, depende de la temperatura alcanzada y el tiempo de permanencia bajo sus efectos. Por ello, MICOF insiste en la necesidad de contar con una "nevera portátil con un acumulador de frío" para transportarlos" y, una vez en el lugar de destino, introducirlos en la nevera lo antes posible.

Viajar en avión con medicamentos como la insulina

A la hora de viajar en avión, la planificación es clave. Sin embargo, hay buenas noticias para los pacientes con diabétes. Según informa el Centro para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC), pueden pasar por el control de seguridad más de 3,4 onzas de líquidos en su equipaje de mano. "Esto les permite viajar con medicamentos líquidos, fuentes de azúcar de acción rápida o bolsas de gel frío para mantener la insulina en las condiciones adecuada". En el caso de la insulina, debe ir en una bolsa refrigerante indicada para su uso médico, acompañada de la correspondiente receta y etiquetado.

Además, hay que tener en cuenta que las bombas de insulina o los monitores continuos de glucosa (CGM, por sus siglas en inglés) pueden dañarse cuando pasan por las máquinas de rayos X. Por ello, es recomendable solicitar una inspección con las manos.

