Un médico internista explica cómo se puede adelgazar mientras se duerme

Adelgazar mientras se duerme puede parecer una broma, sobre todo, cuando toda la población ha asociado la bajada de peso con el ejercicio físico. Realmente, tiene mucha relación, pero es necesario conocer nuestro cuerpo mientras duerme para saber que esta afirmación del médico internista Alexandre Olmos es cierta.

Qué es el estrés metabólico muscular

Se trata de una sensación de ardor o fatiga que se produce después de los entrenamientos de alta intensidad. Por ejemplo, levantar pesas en número elevado de repeticiones. Igualmente, también se puede dar después de haber hecho ejercicios aeróbicos como natación, ciclismo o running.

La principal causa es la presencia de muchas sustancias metabólicas en las células musculares, ya que demandan mucha energía. Igualmente, aporta muchos beneficios, ya que así se produce un crecimiento muscular, una mejora de la fuerza y la resistencia y, en ocasiones, siendo perfecta para mejorar la insulina y la quema de grasa.

Qué pasa cuando se hace ejercicio intenso

Al hacer ejercicios de alta intensidad, aunque sea por poco periodo de tiempo, se provoca una pérdida de oxígeno en los músculos. El cuerpo para compensar ese esfuerzo, como respuesta, activa un mecanismo llamado efecto epoc, que consiste en un consumo extra de oxígeno que dura entre 24 y 72 horas después de entrenar.

En el cuerpo se proyecta porque el metabolismo sigue activo horas después, incluso mientras se duerme. Así que se quema más grasa sin hacer nada extra. Si además se cuida de la alimentación y se descansa bien, el efecto se potencia.

Con qué ejercicios se activa el efecto epoc

Tanto los ejercicios aeróbicos como los anaeróbicos activan el efecto epoc, por ejemplo, dentro del primer grupo encontramos al entrenamiento interválico de alta intensidad (HIIT). Correr durante 45 segundos con descansos de 30 segundos son otra de las muchas alternativas. En el segundo grupo, los ejercicios de fuerza de alta intensidad también son un gran ejemplo.

