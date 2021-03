Disparidad entre las medidas contra la obesidad infantil en España

Restricciones, recomendaciones y "menús mejorables"

Según este estudio impulsado desde el Instituto de Salud Carlos III, en ocho comunidades autónomas, las máquinas expendedoras de alimentos y bebidas incluyen opciones más saludables, y en nueve no se permite vender productos hipercalóricos, con alto contenido en azúcares ni con ácidos grasos trans, edulcorantes artificiales, cafeína u otros estimulantes. Además, Cataluña, Región de Murcia y Navarra tienen un listado de alimentos y bebidas cuya venta no está permitida en máquinas expendedoras y cafeterías. Otra norma, en seis comunidades autónomas, consiste en ubicar las máquinas en zonas de acceso restringido a estudiantes de primaria; Extremadura, Cantabria y La Rioja no tienen restricciones específicas, y en Galicia, Comunidad de Madrid y País Vasco no consta información al respecto. Así, un tercio de las comunidades autónomas no tienen en cuenta los servicios de cafetería y máquinas expendedoras en sus políticas nutricionales. Según un informe anterior elaborado por varias entidades para la iniciativa ‘Del campo al cole’ los menús escolares en España tienen escasez de verdura y productos frescos, y exceso de proteína animal, alimentos fritos, en conserva, congelados y ultraprocesados. Esto puede deberse a limitaciones del Documento de Consenso sobre la Alimentación en los Centros Educativos (Docace), que prioriza la proteína animal e incluye las patatas entre las hortalizas y verduras, y al carácter voluntario de sus recomendaciones. El trabajo publicado ahora por el Instituto de Salud Carlos III señala que el 94% de los progenitores opinan que la alimentación en los comedores es mejorable. Solo 10 comunidades autónomas (58,8%) supervisan la calidad nutricional de los menús.