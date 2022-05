Fin del colesterol: Descubren una revolucionaria técnica para 'vaporizar' las placas en las arterias

El colesterol es una sustancia cerosa y parecida a la grasa que se encuentra en todas las células de nuestro cuerpo. Este lípido es fundamenta para regular diversas funciones de nuestro organismo, como la formación de hormonas o el metabolismo de la vitamina D, imprescindible para la absorción de calcio y ácidos biliares. Cuando existe un exceso de colesterol circulante en la sangre, tiende a depositarse en la pared de las arterias, originando las denominadas ''placas de ateroma''. Las placas van aumentando de tamaño, lo que contribuye a una mayor rigidez de los vasos sanguíneos y a una progresiva obstrucción de los mismos. Esto puede producir riesgos cardiovasculares y darnos un susto inesperado, provocar un infarto o un ictus. De hecho, el colesterol es el culpable del 60% de enfermedades del corazón y del 40% de los infartos cerebrales.

En este sentido, la prevención con buenos hábitos de vida, es fundamental para evitar su aparición. Una vez que ha aparecido , existen tratamientos para ella. Por lo general, no obstante, son invasivos y de eficacia limitada. Pero la investigación no descansa para encontrar el remedio a todos los 'males' que amenazan nuestra salud. Ahora, un grupo de investigadores podría haber descubierto como eliminar el colesterol sin necesidad de operar al paciente. Tal y como han explicado en la 182ª Convención de la Acoustical Society of America, el método en cuestión combina el uso de un láser de baja potencia y ultrasonidos para eliminar la placa arterial de manera segura y eficiente.

Ultrasound-Assisted Laser Technique Vaporizes Artery Plaque:Atherosclerosis, a buildup of plaque, can lead to... https://t.co/HR8GxznL6E pic.twitter.com/cmZ3RM5RGb — HospiMedica.com (@HospiMedica) May 26, 2022

Explosión de microburbujas

El enfoque de esta técnica novedosa consiste en el uso del láser para generar vapor de agua en la arteria, creando una pequeña burbuja. Con la ayuda de ultrasonidos, a continuación se controla la expansión de la burbuja y se provoca que implosione, rompiendo la placa.

Mientras que los tratamientos más convencionales, como los stents y la angioplastia con balón, expanden la arteria y comprimen la placa, la angioplastia con láser la destruye para eliminar la obstrucción. Eso sí, como la técnica requiere de láseres de alta potencia, puede perforar o disecar la arteria, algo que los científicos intentan evitar utilizando láseres de baja potencia.

En este sentido, el doctor que encabeza la investigación,Rohit Singh, precisó que su tecnología requiere menos potencia de láser que otras técnicas para ''iniciar el proceso de cavitación''. ''En general, la combinación de ultrasonido y láser reduce la necesidad de energía láser y mejora la eficiencia de la eliminación de la placa aterosclerótica'', indicó. Asimismo, añade que, además, su método ''disminuirá el riesgo de disección y perforación en las arterias''.

La combinación de láser y ultrasonidos ha demostrado su potencial en otras áreas de la medicina, ya que Singh y sus colegas están llevando a cabo terapias similares para abordar los microvasos anormales en el ojo que causan ceguera y los coágulos de sangre en las venas.