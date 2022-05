Descubren una nueva técnica que aumenta en un 80% la supervivencia en el cáncer de pulmón

La probabilidad de que un hombre padezca de cáncer de pulmón en el transcurso de su vida es de aproximadamente 1 en 15; para una mujer, el riesgo es de 1 en 17. Estos números incluyen tanto a fumadores como a no fumadores. En España se diagnostican unos 20.000 nuevos casos de cáncer de pulmón cada año, siendo uno de los tumores con mayor incidencia y mortalidad. Esto se debe a que, en la mayoría de los casos, el cáncer de pulmón no produce síntomas en las personas sino hasta que está avanzado. En este sentido, la investigación no cesa en sus esfuerzos para encontrar tratamientos preventivos, y también para reducir la tasa de mortalidad asociada a la enfermedad.

En los últimos años, pese a los negativos datos, la evolución de los tratamientos está permitiendo mejorar la supervivencia de estos pacientes, con supervivencias que superan ya los dos años y en los que el 30% viven más de tres años. Tras 30 años de utilizar la misma estrategia se está trabajando en nuevos modelos que mejoren los resultados de los tratamientos, como es el caso de la quimio-inmunoterapia antes de una cirugía en pacientes con cáncer de pulmón en estados iníciales y medios (desde el estadio IB hasta el estadio IIIA). Esta nueva técnica supone un golpe al avance del cáncer de pulmón, aprobado hace unas semanas por la Administración de Alimentos y Medicamentos de Estados Unidos (FDA, por sus siglas en inglés).

69,9% DE LOS TUMORES ELIMINADOS DE FORMA COMPLETA

El presidente del GECP, el oncólogo Mariano Provencio, presentará los datos del estudio NADIM II el próximo 5 de junio en una sesión oral en el marco de la reunión anual de la Sociedad Americana de Oncología Clínica (ASCO, por sus siglas en inglés) que se celebra en Chicago, este año de forma presencial tras dos años de pandemia.

La primera buena noticia es, sin duda, los altos porcentajes de efectividad que ha mostrado tanto en la tasa de supervivencia como en la erradicación completa de los tumores. El Dr. Provencio, que participó en ambos estudios, indica que se obtuvo un 80% de supervivencia a tres años, frente al 30% hasta ahora, y un 69,6% de los tumores desaparecieron de forma completa. Esto sucedió en el primer estudio de Nadim que ''recogió 46 participantes''. Posteriormente se realizó otro con 96 participantes y se consiguió ''una respuesta completa en el 73% de los casos'', indica.

El oncólogo ha facilitado los resultados de una investigación que refleja que el tratamiento previo a cirugía reduce o elimina el tumor y permite operar a pacientes que antes no eran candidatos, por lo que mejora el pronóstico y la posibilidad de curación. A este contexto, ha ratificado el cambio de paradigma en el abordaje de estos tumores en estadios iniciales, sin metástasis, con una estrategia terapéutica que aumenta hasta el 93 % los pacientes candidatos a cirugía y logra erradicar el tumor en el 36,8 % de los casos, frente al 6% de los tratados solo con quimioterapia, lo que favorece el proceso de curación.

PRECURSOR DE OTROS ESTUDIOS

El Grupo Español de Cáncer de Pulmón fue pionero en el mundo, en 2019, con el estudio NADIM I que testó ese tratamiento combinado previo a cirugía a un solo grupo de pacientes y 3 años después la supervivencia global es de más del 80%, datos publicados en "The Journal Clinical of Oncology".

''NADIM I creó un gran revuelo'', según el oncólogo y abrió la puerta a otras investigaciones internacionales como el estudio "Checkmate 186", cuyos resultados son ''congruentes, aunque con menor tiempo de seguimiento'' y en pacientes con estadios más precoces respecto a la investigación del GECP.

En Estados Unidos, el estudio CheckMate 816 consiguió una supervivencia a tres años de un 82% frente al 25% existente hasta ahora. Un avance global que además de mejorar la calidad de vida de los pacientes y su supervivencia, permite reducir gastos. “Estamos hablando de que son tres dosis de quimio-inmunoterapia antes de la cirugía, en los otros casos en los que hubiera recaída estas dosis aumentaría”.

''Es una gran revolución que va más allá de una aprobación regulatoria de un fármaco, supone un cambio de cómo trataríamos con estos fármacos en diferentes estadios del cáncer'', explica para Consalud.es. El especialista ha mostrado su confianza en que pronto se autorice en Europa y en España, aunque ya se utiliza como uso compasivo en pacientes con tumores más grandes.