Obesidad, diabetes tipo 2 y otras enfermedades por consumir productos ultraprocesados

Los alimentos ultraprocesados están relacionados con múltiples enfermedades debido a su deficiente contenido nutricional y a la presencia de ingredientes artificiales, aditivos y sustancias químicas. De hecho, el alimento ultraprocesado ha sufrido tal manipulación que poco se parece al alimento original, por lo que es prácticamente imposible encontrar un ultraprocesado que sea saludable ya que suelen llevar añadida una buena cantidad de sal, azúcar y grasas.

Esto trae consigo repercusiones futuras para la salud de las personas que consumen este tipo de productos debido a una mala educación en la alimentación y en la cesta de la compra ya que muchos de los añadidos que llevan estos productos producen enfermedades graves en el futuro.

Consecuencias de un consumo excesivo de ultraprocesados

Obesidad. Los alimentos ultraprocesados suelen ser ricos en calorías vacías, grasas saturadas, azúcares añadidos y sal que contribuyen notablemente al aumento de peso y a un posterior desarrollo de obesidad. Suelen resultarles muy agradables al paladar, pero te dejan poco saciado, por lo que tienes que comer más cantidad para que tu cerebro se sienta satisfecho. Diabetes tipo 2. La ingesta excesiva de azúcares añadidos y carbohidratos refinados que les añaden a muchos productos ultraprocesados contribuyen a la aparición de diabetes tipo 2. Esta enfermedad da la cara por muchos otros factores, pero si los tienes a tu favor y llevas una alimentación basada, en su mayoría, en alimentos manipulados, aumentan las probabilidades de tener diabetes tipo 2. Enfermedades del corazón. No hay mejor cuidado para el corazón que una alimentación sana con un colorido predominante, así que los altos niveles de grasas saturadas y de sodio que contienen los ultraprocesados poco favor hacen a la salud cardiovascular, contribuyendo, además, al desarrollo de hipertensión arterial, accidentes cerebrovasculares y otras patologías cardíacas. Enfermedades gastrointestinales. Los aditivos y sustancias químicas que utilizan para manipular los ultraprocesados irritan el tracto gastrointestinal y contribuyen a problemas como el síndrome del intestino irritable y la enfermedad inflamatoria intestinal. Cáncer. La Agencia Internacional de Investigación del Cáncer de la Organización Mundial de la Salud (OMS) ha hecho un estudio que se ha publicado en la revista The Lancet Planet Health y ha descubierto que el consumo de alimentos procesados aumenta el riesgo de sufrir algún cáncer. En el estudio, han participado más de 450.000 personas de 9 países europeos y se han obtenido hasta 25 tipos de cánceres. Deficiencias nutricionales. Mientras más ingredientes incluye la etiqueta, más manipulado está, por lo que puede derivar en deficiencias nutricionales en personas que dependen en gran medida de ellos en su dieta. Adicción alimentaria. Algunos ingredientes de los alimentos ultraprocesados, como el azúcar y los aditivos, suelen tener propiedades adictivas que hacen que las personas consuman estos alimentos de manera compulsiva.

Importante leer el etiquetado

Para evitar contraer enfermedades, es mejor que no consumir estos productos que muchas veces lo anuncian como productos sanos y cuando se lee el etiquetado, resulta que no lo son tanto. Por esta razón, es recomendable aprender a leer las etiquetas y que se pueda comprobar los ingredientes que lleva un producto, si ha tenido o no mucha manipulación o los valores nutricionales que tiene para controlar lo que se come.

Hay que tener en cuenta que si en la etiqueta han puesto muchos ingredientes, casi con toda probabilidad de certeza será un ultraprocesado. Para una mayor seguridad, hay que fijarse en los primeros ingredientes que aparecen porque será lo que más tiene el producto.

En el caso de que no saber interpretar las etiquetas, es recomendable optar por consumir alimentos frescos como frutas y verduras que venden al peso en cualquier mercado y, a partir de ellos, elaborar los propios platos con recetas fáciles, en el caso de que la cocina no sea de las habilidades que más les guste a la persona, haya falta de tiempo o se tenga pereza de hacer todo el protocolo de elaboración.

Para más información sobre aprender a leer el etiquetado de los productos puedes consultar la página https://ws168.juntadeandalucia.es/iaap/revista/2020/11/11/aprende-a-leer-las-etiquetas/.