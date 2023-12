Pocas legumbres, verdura y fruta en los menús escolares

Cuatro de cada diez niños que cursan educación infantil o primaria acuden diariamente a comedores escolares, lo que supone cerca de 1,8 millones de niños en España. Según un informe publicado recientemente por la OCU que ha analizado la calidad de las comidas que se sirve en los centros educativos, ninguno de los 622 menús escolares diferentes que se han estudiado cumplen las recomendaciones establecidas por la Agencia Española de Seguridad Alimentaria y Nutrición.

Las recomendaciones indican que, con el fin de que el niño en edad escolar tenga una dieta variada y equilibrada, su alimentación debería incluir frutas y verduras a diario, alimentos ricos en hidratos de carbono, como el arroz, las patatas o la pasta, y al menos dos veces a la semana legumbres (además de carnes, pescados y huevos).

Desgraciadamente, la realidad es muy distinta. Ni el consumo de verduras ni el de legumbres alcanza el mínimo de raciones semanales recomendado, así como la presencia de huevos, aunque sí que se cumplen los mínimos de consumo de carnes y pescado.

En lo que se refiere a la fruta, ésta se consume algo más de tres veces a la semana, pero no a diario, y sin mucha variedad. En contrapartida, esa carencia de fruta contrasta con un exceso de postres lácteos, sobre todo yogur azucarado: mientras que lo recomendable es un postre lácteo a la semana en el menú escolar, estos se toman 1,4 veces. Estas cifras encajan con el consumo de frutas y verduras en menores que se muestran en el último informe de la Organización Mundial de la Salud sobre la prevalencia de la obesidad en niños en Europa (COSI, European Childhood Obesity Surveillance Initiative).

El citado estudio indica que España es uno de los países con un mayor índice de sobrepeso y obesidad en niños, con una prevalencia de exceso de peso de 38,4% en niños y 39,3% en niñas. Estas cifras se encuentran muy por encima del 29% de media de exceso de peso en población infantil de la UE. Menos de la mitad de los escolares de la región europea de la OMS come fruta diariamente y solo el 34% come hortalizas todos los días. Los datos referentes a España son mucho menos halagüeños y, de hecho, las cifras son aún más bajas. Concretamente, solo el 37% come fruta y solo el 17% de los niños verdura a diario.