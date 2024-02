Este es el alimento que potencia la recuperación después de hacer ejercicio

Hacer ejercicio de forma continúa es sano para las personas que lo practican tanto físicamente como mentalmente, esto favorece a que tengan una vida mucho más plena y alejada de los clásicos achaques que se van sumando conforme se cumplen años.

No obstante, hay quienes realizan demasiado ejercicio físico y eso también puede suponer un riesgo para la salud ya que no hay que olvidarse de las lesiones o del cansancio que sufre el cuerpo ante tanta exigencia.

Por esta razón hay quienes buscan un remedio para poder disminuir la fatiga después de haber realizado ejercicio y que ayude a su cuerpo a recuperarse mucho más fácil una vez terminada la tarea. Son muchos los alimentos o suplementos que se pueden utilizar con este fin pero el ginseng tiene unas propiedades muy beneficiosas para los deportistas, no obstante, los usuarios deberían consultar con un especialista si e n su caso es aconsejable tomar ginseng o no y durante cuánto tiempo.

¿Qué es el ginseng?

El ginseng es un súper alimento que se lleva empleando desde la antigüedad en la cultura oriental debido a su reputación tónica y reconstituyente. Se trata de una pequeña planta herbácea con hojas palmatilobuladas, flores blancas en umbelas y fruto en bayas rojas.

Es espontánea en zonas montañosas desde Nepal a Manchuria y desde Siberia oriental a Corea, pero debido a la gran demanda se está imponiendo su cultivo, no sólo en Asia sino también en otras partes, como Estados Unidos.

El ginseng es una planta del género panacea, del griego Panax que significa "lo cura todo". Con este tipo de afirmaciones hay que tener cuidado porque no se pueden tomar al pie de la letra. Hay varias especies de ginseng pero las más comunes son el ginseng asiático (Panax ginseng) y el ginseng americano (Panax quinquefolius).

El llamado ginseng siberiano o ginseng ruso, aunque de la misma familia, pertenece al género Eleutherococcus, Eleutherococcus senticosus, constituyendo así otro alimento con unos principios activos diferentes.

Beneficios del ginseng

Este tipo de hierbas se usan como mecanismo para estimular la resistencia no específica del organismo en situaciones de sobreesfuerzo. Este tipo de alimentos está clasificado como hierbas adaptógena lo que implica que:

Estimula el sistema nervioso central con efecto tónico general.

Incrementa la resistencia inespecífica a las enfermedades junto con una acción antiestrés y posee efectos sobre el corazón, el aparato gastrointestinal, el metabolismo, la sangre.

Los ginsenósidos en el ginseng tienen propiedades antioxidantes, lo que ayuda a proteger a las células del daño causado por los radicales libres. Esto es muy útil para la prevención enfermedades crónicas.

Puede aumentar la función cognitiva, incluyendo la memoria y la atención. Se cree que esto se debe a su capacidad para mejorar el flujo sanguíneo y la actividad cerebral.

¿Cómo tomar ginseng?

Tradicionalmente, su uso se ha dividido en dos categorías:

En períodos cortos, para mejorar la resistencia al estrés, como tónico, así como para aumentar la concentración en individuos sanos. En períodos largos, para mejorar la recuperación en individuos debilitados y en situaciones degenerativas, especialmente en geriatría.

Cuando se vaya a tomar este alimento debe consultarse con el médico especialista para que paute cómo debe ser la ingesta, ya que se aconseja que no haya un un consumo de más de 2 g de polvo de raíz por día y que la duración del tratamiento no supere los tres meses como máximo. En el caso de tratamiento de situaciones degenerativas y en tratamientos más prolongados se deberá dejar un período de descanso de, al menos, un mes. Empleada como tónico en sujetos sanos, el período de utilización no deberá superar las tres semanas.

Existen múltiples maneras de consumir ginseng en la actualidad que incluyen la raíz de esta planta (ya sea entera, trozos, o pulverizada) cápsulas, tabletas, infusiones, extractos, cigarrillos, chicles y caramelos.