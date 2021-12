Las bebidas dietéticas 'para adelgazar' que más engordan

La Organización Mundial de la Salud dicta que un adulto puede tomar hasta 12 cucharaditas al día, justo la cantidad que contiene una lata de Coca-Cola común. Por ello, mucha gente se está pasando a las opciones 'light' o zero, que son igual de dulces gracias a los edulcorantes artificiales. Estos endulzantes artificiales 'engañan' al cuerpo. Y aunque la industria se empeña en vendernos los productos light y zero como una solución a la obesidad y a un estilo de vida saludable, son muchos los estudios que reflejan los efectos perjudiciales que supone para nuestro cuerpo tomar estas bebidas.

El organismo no tiene claros los mecanismos para metabolizar estos edulcorantes y reacciona liberando insulina. Como sabes, esta hormona es bien conocida por facilitar la acumulación de grasas. De hecho, entre otros muchos estudios, unos científicos publicaron una investigación en la que se descubría que una persona que bebe más de una veintenta de refrescos endulzados artificialmente por semana duplicaban su riesgo de sobrepeso y obesidad, si lo comparaban con las personas que no tomaban ninguna de estas bebidas.

Otro estudio explica que los edulcorantes no nutritivos o que hacen es preparar al cuerpo para recibir una dosis de azúcar que finalmente nunca llega a nuestro cuerpo. A la misma conclusión llega reflejando que esa confusión que sufre nuestro organismo con la ingesta de azúcar, hace que nuestro metabolismo se ralentice y queme menos calorías. Además, este tipo de bebidas y sus ingredientes hace que estés más hambriento y te lleve a comer más azúcar para suplir esa dosis que no le has dado antes.

Por ello, es importante, que si quieres bajar de peso y has optado por tomar bebidas light, zero o cualquiera de sus vertientes sin azúcares, conozcas los efectos que ejerce en tu dieta y tu metabolismo. Aquí, querido lector, te aportamos una lista con los que más engordan.

'light', 'zero', 'sin azúcares', las que más 'engordan'

Coca-cola Zero y light

Su líquido azucarado ha dejado muy en claro que invita a pedir nuevamente una para continuar su consumo. Y es que la versión baja en calorías ha incorporado el uso de ciclamato sódico, que es 50 veces más dulce que el azúcar. Y pese a que presente calorías muy reducidas, la presencia de estos edulcorantes artificiales pueden aumentar la sensación de hambre y,como hemos mencionado, de empujarte a que consumas otros productos más calóricos.

Trina Zero

Otra muestra que se puede tener en cuenta es Trina Zero, donde su concentración de azúcar es muy evidente en su producto principal. En este caso, la versión ligera reduce el porcentaje de azúcar, pero aumenta la inclusión de edulcorantes como sucralosa y ciclomato sódico.

En este sentido, numerosos estudios afirman que estos edulcorante, a pesar de ser seguros, pueden afectar a la calidad de la microbiota intestinal (relacionado con el desarrollo de la obesidad) , otros que pueden producir cambios en nuestra relación con el sabor dulce y promover su dependencia también a nivel cerebral.

Fanta Zero

El refresco Fanta en su versión zero ha sido un blanco muy fácil de detectar, gracias a su poco cambio en el producto. Retirando el azúcar permite la suma de acesulfamo, que es 200 veces más dulce que el azúcar.