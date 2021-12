Las comidas que nunca debes recalentar por tu salud

Con el estrés del día a día, las prisas y los 'remedios' de última hora, los 'tuppers', la comida precocinada o la recalentada del día anterior, son una práctica estrella de cualquier hogar. Desde su invención hace más de 70 años, el microondas se ha convertido en un aliado de estos procesos. Pero, por si no lo sabías, debes apuntar que hay algunos alimentos que no puedes, ni debes, recalentar ya que pueden resultar perjudiciales para la salud. Te conramos cuáles para que los tengas en cuenta en tu 'planning' de comidas diarias.

ALIMENTOS QUE NO DEBES RECALENTAR

1. Arroz

Uno de los favoritos de la comida para llevar es un peligroso ingrediente si no se cocina de forma adecuada. Recalentar el arroz puede provocar intoxicaciones alimentarias, aunque no siempre.La temperatura ambiente se multiplican y al recalentarlo no mueren. En este caso se debe a la presencia relativamente común de la bacteria Bacillus cereus, muy resistente incluso a altas temperaturas, aunque el calor sí puede acabar con ella.

Se aconseja meterlo en el frigorífico lo antes posible (antes de una hora) y no dejar pasar más de 24 horas hasta su consumo.

2. Pollo

Al igual que el arroz, el pollo es un alimento propenso a las bacterias. Y aunque podrías pensar que al meterlo al microondas, el calor las mata, lo cierto es que esto no es así. El pollo es un alimento propenso a la contaminación por salmonela.

La salmonela es común en las aves y una cocción insuficiente incrementa el riesgo. Para tomarlo con seguridad debe estar bien cocinado en todas sus partes.

3. Setas

Las setas también sufren cambios al ser recalentadas a altas temperaturas, pudiendo causar dolores de estómago e hinchazón. Las proteínas de este hongo se destruyen fácilmente por encimas y microorganismos por lo que la temperatura ambiente resulta fatal.

Este tipo de alimentos tiene propiedades interesantes para la salud, pero la mejor forma de aprovecharlas es mediante su consumo fresco. La mejor forma de evitar su desperdicio es tratar de preparar solo la cantidad necesaria o comerlos en frío.

4.Patatas

Cuidado con los purés y guisos con el tubérculo. El riesgo de este alimento aparece en el proceso de almacenamiento.a patata se deja enfriar a temperatura ambiente puede desarrollar Clostridium botulinum.

El problema no es tanto hacer patatas en el microondas con los recipientes apropiados, sino más bien recalentar patatas previamente cocidas. Si posteriormente se recalientan las mismas patatas al microondas, la bacteria igualmente sobrevivirá.

Cuando vuelves a calentar las patatas se altera su sabor, se reducen sus propiedades y pueden llegar a ser tóxicas. Se pueden reutilizar preparando un puré o una ensalada fría.

5. Carnes procesadas

Un estudio publicado en el Journal of Agricultural & Food Chemistry, en el cual se llegó a la conclusión de que el microondas puede producir oxidación del colesterol alimentario en el proceso de recalentarlo.

6. Pescados no aptos para consumir en crudo

Se debe tener en cuenta que el pescado suele perder todos los nutrientes y vitaminas que tiene cuando se recalienta en el microondas, por lo que se le quitan todos los beneficios.

Además, esto supone que pueden quedar microorganismos y parásitos sin eliminar por acción del calor, lo que es especialmente peligroso en alimentos como carnes (especialmente, aunque no sólo, de cerdo) o pescados que no hayan sido previamente congelados. También algunos mariscos pueden verse alterados en sus componentes y provocar enfermedades gastrointestinales.

7. Verduras de hoja verde

Esta y otras verduras de hoja verde contienen grandes concentraciones de nitrato. “En sí misma, esta sustancia es inofensiva, pero se puede convertir en nitritos y de ahí en nitrosaminas, algunas de las cuales se conocen por ser cancerígenas”

8. Huevos

Los huevos cuando pierden su frescura, cambian de olor, sabor y textura.En todo caso no se recomienda porque al ser sometidos a altas temperaturas en el proceso de recalentado, pueden liberar unos compuestos tóxicos para el cuerpo.