El desayuno para niños que creemos beneficioso falsamente

Ahora que se acerca la hora de volver a las aulas para millones de escolares, sus familiares se afanan por dejar preparado todo cuanto antes para que no les pille el toro a última hora. Recoger libros, comprar material, preparar uniformes o ampliar el vestuario para la nueva temporada son asignaturas que hay que aprobar sí o sí a principios de septiembre. Y pensar el menú de desayuno-tentempié que se lleva el niño en la mochila también. Porque no todo vale, a pesar de que las prisas y los caprichos de los 'dueños' de la casa suelen inclinar la balanza hacia lo más rápido y cómodo...para sus intereses.

El famoso desayuno de lácteo, cereal y fruta no debe convertirse en un vaso de leche con cereales azucarados o galletas y un zumo

Es momento de hacer un esfuerzo e incluir alimentos apropiados para su buen desarrollo y atender los consejos de los que más saben en este caso: los nutricionistas. Atentos a estas reflexiones de una nutricionista pediátrica sobre la correcta alimentación infantil porque igual cambia el concepto de muchos sobre determinados desayunos que consideramos beneficiosos y habría que descartarlos.

Lo explicaba Mapi Herrero hace un año a través de su perfil en Instagram y lo reafirma a través de esta entrevista en La Voz de Galicia. "Varias personas en los últimos días me han pedido lo mismo: empieza el cole y necesito ideas para el almuerzo. Esta no es una cuenta de menús y recetas, pero por si a alguien le sirve, aquí van mis ideas para la vuelta al cole", comenta. "La clave para ella está en intentar que al menos lleve tres días frutas fresca de temporada. Podría ser todos los días y no pasaría nada", insiste. Herrero no descarta meterle en alguna ocasión "pan con algo", pero en este caso evitar los embutidos. Como alternativas plantea "ponerle queso, tomate, guacamole o crema de frutos secos".

¿Cuál sería entonces este desayuno o merienda ideal? Esta nutricionista especializada en la alimentación infantil, familiar y de lactancia considera que "lo más sencillo siempre es recurrir a la fruta. También hay otras opciones, como la tostada con aceite de oliva virgen extra. Eso sí, pienso que debemos dejar de lado el famoso desayuno de un lácteo, con un cereal y una fruta, porque al final, ha terminado siendo un vaso de leche con cereales azucarados o galletas y un zumo. Esto es de todo, menos saludable", sentencia.