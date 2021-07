Un polémico vídeo del ministro de Consumo, Alberto Garzón, recomendando reducir el consumo de carne, ha desatado el debate de la semana en España, que, como gusta por estos lares, ha consistido en dividir y enfrentar a dos bandos, los defensores y los detractores, sin buscar reflexiones sosegadas ni puntos de acuerdo intermedios que cristalicen en lo más importante: la salud de las personas y la conservación del planeta. O #MenosCarneMásVida o #YoComoCarne hasta que el cuerpo aguante.

Las reacciones políticas tampoco se hicieron esperar. Desde el rapapolvo del Ministro de Agricultura a su 'compañero' hasta el 'A mí donde me pongan un chuletón al punto...', de Pedro Sánchez. Pero casi siempre nos olvidamos de lo más importante en cada rango ¿Y la ciencia? ¿Qué dice la ciencia sobre el consumo de carne?

La Organización Mundial de la Salud está volcada en este momento en todo lo que tiene que ver con el Covid-19 y la pandemia, pero hace unos años ya ofreció su veredicto respecto a la carne. Bien es cierto que el Centro Internacional de Investigaciones sobre el Cáncer (IARC), que es el órgano de OMS especializado en el cáncer, presentó un informe en el que se evaluaba la asociación entre el consumo de carne roja y carne procesada y el desarrollo de cáncer.

Beneficios y perjuicios de comer carne

El estudio observaba asociaciones positivas entre el consumo de carne roja y el cáncer de colon, páncreas y próstata, con evidencias suficientes para establecer una asociación entre el consumo de carne procesada y la aparición de cáncer de colon y cáncer de estómago.

Pero también reconocía que el consumo de carne aporta una gran cantidad de proteína de alto valor biológico así como una gran cantidad de micronutrientes en los que se incluyen las vitaminas del complejo B, hierro y zinc. Así, en el balance de riesgo beneficio en el consumo de carne roja y carne procesada recomendaba que no se deben superar los 40-70 gramos de carne y productos cárnicos al día. La recomendación es que se limiten a dos o tres porciones de 100 gramos de lunes a domingo.

La carne roja está asociada a ciertos tipos de cáncer pero aporta proteínas de alto valor biológico así como una gran cantidad de micronutrientes

El dictamen de la OMS encuentra su contrapunto, en cualquier caso, con las consideraciones científicas que recogió la revista 'Annals of Internal Medicine' en el que catorce investigadores concluyen que no hay suficientes pruebas de la relación causa-efecto entre el consumo de estos alimentos y el aumento de la mortalidad y que la reducción del consumo de carne no tiene un impacto relevante en nuestra salud.

El debate no está ni mucho menos cerrado. Otras publicaciones científicas como The Lancet han querido sumarse en los últimos tiempos con un completo trabajo realizado por decenas de expertos en el que intentan equilibrar un poco la balanza y hacer conscientes a la población de la necesidad de reducir el consumo mundial de carnes rojas y duplicar la ingesta de frutas, verduras y legumbres, además de reducir las emisiones y la contaminación producidas por los sectores agrícolas y ganaderos, así como limitar el uso del agua en estas prácticas, más en la línea del ministro Garzón. Y el gremio de ganaderos responden que España es el país más saludable del mundo según la clasificación de Bloomberg Y tú, ¿crees que hay que reducir la producción y el consumo de carne?