Estos son los errores que te impiden perder peso haciendo el ayuno intermitente

El ayuno intermitente es cada vez una herramienta más usada para perder peso. Este protocolo consiste en no ingerir alimentos durante un cierto periodo de tiempo, ya sean 12, 16 o 24 horas. Se trata de uno de los procesos que mejores resultados ofrece, pero puede ser que aunque pienses que lo hagas de forma correcta no veas resultados. Esto se debe a una serie de errores que terminan por entorpecer tu pérdida de peso y que se pueden solucionar de una forma muy sencilla

Horario y planificación

Para conseguir que el ayuno sea totalmente efectivo se recomienda realizarlo mínimo durante 12 horas. Si todavía eres principiante puedes comenzar con 10 horas sin hacer ingesta pero ir aumentando el tiempo poco a poco.

Para no romper estas horas es fundamental planificar de forma adecuada nuestra rutina de comida. Muchas veces, debido al trabajo o a rutinas que no pueden ser cambiadas, se termine rompiendo el ayuno por no tener otra ocasión para comer. Por ello es importante adaptar el ayuno a nuestro horario, y no al revés.

La rutina se convierte en la gran aliada, o la gran enemiga del ayuno, siendo recomendable planificar inicialmente los horarios de ayuno y de ingesta en función de nuestra rutina previa, comiendo cuando realmente se pueda come, incluyendo los períodos de ayuno durante las horas de descanso nocturno.

Romper el ayuno sin inmutarnos

Durante los periodos establecidos como ayuno es importante no consumir calorías de ningún tipo. Es recomendable consumir bastante líquido para mantenerse hidratados, pero es importante que estas bebidas tengan 0 calorías y con un aporte nutricional mínimo.

Pero en ocasiones es muy posible que si querer se ingiera una infusión azucarada o pequeños tragos de una bebida alcohólica, lo cual rompe el ayuno y su intención principal de no introducir calorías en el cuerpo.

No hidratarse correctamente

Para que el organismo funcione de una forma correcta y dando el 100% de el mismo es primordial contar con una hidratación optima, lo que ayuda a la quema de grasas. Por ello, es muy importante consumir agua a lo largo de todo el día, poniendo especial atención a los momentos de ayuno. Un hidratación insuficiente termina por entorpecer la pérdida de peso.

Poder comer no significa poder comerlo todo

Resulta fundamental, además de cuidar los horarios de ayuno y la hidratación, controlar y cuida lo que se come durante el periodo de ingesta. Para que el ayuno intermitente realmente dé resultado es fundamental que se propicie un déficit calórico.

Para conseguirlo lo mejor es no descuidar la calidad de los alimentos que se consumen, optando sobre todo por alimentos frescos y de temporada, que sean especialmente nutritivos y saciantes.