20 nombres de niño que empiezan por A

Elegir el nombre correcto de nuestro futuro hijo es uno de los dilemas más recurrentes en los hogares. Está la opción fácil (y en parte bonita) de decantarse por el nombre más tradicional de la familia y crear la quinta generación de homónimos con el que nunca se falla.

Un nombre es para toda la vida, y es una decisión para tomarla con calma y de forma pausada. Si la tradición del nombre familiar no convence, aquí traemos una lista de veinte nombres de niños entre los que figuran desde los más comunes hasta los más originales.

Aaron

Según el Instituto Nacional de Estadística (INE), en España hay un total de 30.648 personas que tienen este nombre. La edad media es de 15,3 años, por lo que se trata de un nombre relativamente actual y muy juvenil.

Según su etimología, Aarón es un nombre bíblico derivado del hebreo, todo apunta a que deviene de un término egipcio no conocido. Su significado es aquel "que tiene una gran dignidad o brillantez".

Abel

Este nombre tiene su origen en la Biblia, ya que Abel fue el segundo hijo de Adán que terminó siendo asesinado a manos de su propio hermano, Caín, por envidia. En consonancia con su historia, se cree que el significado de Abel puede ser "pastor", ya que se encargaba del rebaño, pero también se baraja la opción de "vulnerable" o "débil" debido a haber sido asesinado.

En España hay 24.711 personas con este nombre, y la edad media es superior al del anterior: 32,7 años.

Adrián

Este es uno de los clásicos de nuestra cultura, y da nombre a nada menos que 157.124 personas con una edad media de 20,3 años.

El significado de Adrián es, literalmente, "aquel que viene del mar" o "que tiene cerca el mar" ya que es una variante de Adriano, en referencia al Mar Adriático.

Aidan

Además de ser la nomenclatura que da nombre al famoso ex de Carrie Bradshaw en Sex and the City, Aidan es uno de los nombre con una pronunciación más bonita. En España este nombre no está muy de moda, ya que, según el INE, solo está registrados 639 hombres con una edad media de 10 años (lo que nos lleva a pensar que muchas de las madres que eligieron este nombre tuvieron muy presenta Sex and the City).

Se trata de un nombre de origen guanche e irlandés. El nombre personal Aodh significa "ardiente" y/o "portador de fuego" y era, en la mitología celta, el dios del sol (Aed).

Aitor

El INE tiene registrado en territorio español a 51.772 Aitor, con una edad media de 23,7 años.

El nombre de Aitor es de origen vasco. De hecho proviene de la palabra euskera "aita" que en castellano significa "padre"; y todo esto viene de la expresión en euskera aita onen semea, que en castellano significa "hijo de buenos padres".

Alani

No existen en España tantas personas con el nombre de Alani como para que el INE lo recoja, esto quiere decir que, o igual son menos de veinte persona, o es que, efectivamente, este nombre no ha llegado a territorio nacional.

Este nombre proviene de origen Hawaiano y significa "naranjo". Un nombre precioso para comenzar a poblar España con él.

Alberto

De origen germánico, Alberto significa "el que brilla por su nobleza". Este nombre, mucho más común en España que el anterior, representa a 179.642 varones con una edad media de 38,3 años.

Alejandro

El boom de los Alejandro nunca termina, y es que puede ser uno de los nombres más comunes en España. Con 263.990 hombres así llamados en España (y una edad media de 26,6 años), Alejandro proviene del griego y significa "el defensor, el protector" o "el salvador del varón". No es de extrañar esta significación cuando el eterno Alejandro Magno portaba con orgullo ese nombre.

Alonso

16.484 varones reciben este nombre en España. Alonso puede sonar un nombre muy anticuado, pero lo cierto es que su edad media es de 30 años (que no es precisamente joven, pero tampoco ha quedado tan desfasado).

Este nombre es de origen germánico, y significa "preparado para el combate".

Álvaro

Álvaro es otro de esos nombres que nunca pasan de moda. Aunque de origen nórdico, este nombre deriva del castellano antiguo Álvar, y significa, por su origen remoto, "guardián" o "defensor".

En España hay 162.574 personas que llevan este nombre con una edad media que ronda los 23 años.

Alexi

Existen apenas 131 personas en España así llamadas, ubicadas especialmente en Málaga, Alicante y Barcelona.

Alexi es es la forma griega, francesa, inglesa y alemana del nombre Alejo, cuya raíz es la misma que la de Alejandro. Su significado es "el protector".

Andrea

En territorio nacional, 2.602 hombre se llaman Andrea, y tienen una edad media de 36 años. Deriva del griego, y significa "hombre" y/o "fuerza vital".

Ángel

Se trata de un nombre de origen griego en su variante el español. El nombre procede del latín angelus, y es uno de los más populares en el mundo.

Solo en España, 216.291 varones se llaman así (además de 52 mujeres) y tiene una edad media de 50,7 años, por lo que sí que se trata de un nombre un tanto envejecido.

Antonio

Con una edad media de 56,8 años, 655.030 hombres en España reciben este nombre.

Según parece, este nombre no solo es famoso en España, si no que en Italia también son muchos los hombres llamados así. Su significado apela a "aquel que se enfrenta a sus adversarios" o "valiente".

Antxon

Antxon es la versión al euskera de Antonio, y en España existen 399 personas con este nombre, con una edad media de 39 años. Todas ellas se encuentran entre el País Vasco y Navarra.

Arán

Arán se trata de un nombre utilizado tanto para designar a mujeres como a hombres, y su edad media es muy baja, entre los siete y los ocho años. El número de varones que se llaman así en España son 2.401 (mientras que otras 627 mujeres también lo tienen).

Se trata de un nombre de origen euskera que significa "valle", quizá por ello su popularidad crece en el noreste español.

Arturo

Existen 29.606 personas con este nombre en España, que tienen una edad media de 43,9 años.

Este nombre propio masculino de origen celta tiene una traducción al español muy curiosa, ya que su significado es "guardián de la Osa".

Aslan

Aslan es el nombre del famoso león de las Crónicas de Narnia y es que, aunque no os lo creáis, la traducción del nombre turco Aslan significa, justamente, león.

En España hay 59 personas con este nombre con una edad media de 18,4 años.

Astor

105 personas localizadas en Madrid, Barcelona y Asturias reciben el nombre de Astor. Con una edad media de 17,7 años, es uno de los nombres más jóvenes.

Astor es un nombre inglés que deviene de una variante de un antiguo nombre francés. Deriva de dos palabras: "as" que significa "como", y "Thor" el dios del trueno, de ahí que su significado sea "como Dios".

Aziel

Este nombre de origen hebreo que significa "Dios es mi fuerza", apenas tiene representación en España y, por tanto, no aparece en las estadísticas del INE. No obstante, es bonito como para ponerlo de moda.