Las nueces, un aliado contra el colesterol malo.

Hay determinados alimentos que son inamovibles en los decálogos del buen comer. Uno de ellos, siempre con moderación, son los frutos secos, y es que parece que, cuanto más se les estudia, más propiedades se les descubren.

En esta ocasión, le ha tocado el turno a las nueces, cuyos beneficios para recudir el comúnmente denominado como 'colesterol malo' han sido descubiertos en un artículo publicado en la revista Circulation.

La relevancia de este estudio es que se trata del primero realizado a largo plazo, ya que, aunque sí se habían desarrollado ensayos pequeños y a corto plazo que demostraron la eficacia de los frutos secos para reducir el colesterol, no se habían realizado ensayos a largo plazo con dietas enriquecidas con frutos secos que evaluara cambios de lípidos en personas de edad avanzada de distintos puntos geográficos (Barcelona y California).

Alimento indispensable en la preservación de la salud cardiovascular

El estudio, liderado por Emilio Ros, antiguo director de la Clínica de Lípidos del Servicio de Endocrinología y Nutrición del Hospital Clinic de Barcelona, ha demostrado que comer entre una y dos raciones, de entre 30 y 60 gramos, de nueces al día tiene un efecto positivo sobre la composición de las lipoproteínas circulantes y reduce, de forma moderada, el colesterol de las lipoproteínas de baja densidad (LDL), también conocida como 'colesterol malo'.

Los resultados de este ensayo han demostrado que los ácidos grasos omega 3, que pueden encontrarse en considerables cantidades en las nueces, preservan a salud cardiovascular y que, además, su ingesta periódica supone un patrón relevante en una alimentación que refuerce y mantenga sano el sistema cardiovascular.

Tanto es así que la Unión Europea ha ratificado que la ingesta de 30 gramos de nueces diarias aporta al cuerpo la cantidad necesaria de ácido alfa-linolénico (ALL) necesaria, también conocido como ácidos grasos omega 3 vegetal. Esto contribuye a mantener los niveles normales de colesterol en sangre. En este sentido, Emilio Ros lo tiene claro, y ha declaro que "Comer un puñado de nueces todos los días es una forma sencilla de favorecer la salud cardiovascular".

No obstante, también circula sin cesar la información de que comer frutos secos engorda. Sin duda, los frutos secos, al tratarse de un alimento pobre en líquido y rico en grasa, tiene más posibilidad de causar unos kilos de más. No obstante, la finalidad de este estudio es ingerir nueces de una forma moderada. Además, el doctor Ros ha asegurado que la grasa de las nueces es saludable y que "nuestro estudio pudo comprobar que los participantes no aumentaron en absoluto su peso".