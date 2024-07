La OCU afirma que ante las alertas sanitarias de los alimentos "no hay que asustarse"

Desde hace algunos meses se vienen detectando la presencia de agentes patógenos en los alimentos, así como también la inclusión de ingredientes no especificados en el etiquetado. Eso hace que la Agencia Española de Seguridad Alimentaria y Nutrición (AESAN) mande un comunicado informando de una nueva alerta sanitaria a través de la cual se procede a la retirada de ese producto por incumplimiento de normativas.

Muchas veces este tipo de alertas crea alarma en la sociedad llegando a pensar que "no es están envenando" o frases similares. Por eso, conviene aclarar cuál es la función de estos avisos. Desde la OCU, aseguran que cuando emiten una alerta, el objetivo es informar a la ciudadanía. "No buscamos asustar, simplemente queremos advertir que se vaya con cuidado a la hora de consumir ciertos alimentos, especialmente si se es alérgico", aclaran en su página web.

Origen y funcionamiento de las alertas sanitarias

Las alertas sanitarias tienen su origen en la Unión Europea donde se cuenta con un sistema rápido y coordinado de alertas alimentarias que se llama Rapid Alert System for Food and Feed (RASFF). Según recoge la OCU en su web, "una vez se detecta que el consumo de un alimento puede entrañar cierto riesgo para la salud humana por el motivo que sea (alérgenos no declarados, microorganismos patógenos, residuos de pesticidas…), se informa del caso a la autoridad sanitaria que se encarga de velar por la seguridad alimentaria en cada país y de las medidas que debe tomar para que este riesgo no acabe derivando en un problema más grave".

"Para una persona alérgica, las consecuencias de tomar un alimento con algún ingrediente que le produce alergia pueden ser muy graves, incluso fatales si la cantidad es importante y es muy alérgica" — OCU - Organismo Oficial

A final de cada año, la Comisión Europea recopila todas las alertas alimentarias que se han notificado durante los últimos 12 meses y las publica en un informe clasificándolas según el tipo de peligro (microbiológico, químico, físico…).

Muchas veces la publicación de las alertas sanitarias hace que se cree una alarma social, sobre todo en España. Así que a veces se publican menos de las que realmente se detectan. En sentido, la pediatra Lucía Galán Bertrand, conocida en redes sociales como Lucía, mi pediatra, se une a la explicación de la OCU y manda un mensaje tranquilizador a su comunidad a través de su cuenta de instagram.

La importancia de la información de ingredientes en el etiquetado

Desde la OCU, insisten en que en el etiquetado debe ir bien señalado sobre todo la inclusión o exclusión de alimentos alérgenos ya que de contenerlo y no aparecer en el etiquetado puede suponer un grave problema de salud. "Para una persona alérgica las consecuencias de tomar un alimento con algún ingrediente que le produce alergia pueden ser muy graves, incluso fatales si la cantidad es importante y es muy alérgica".

Por eso, es importante que todo lo que contiene aparezca visible y legible. Pero esta no es la única razón por la que saltan las alertas que publica la OCU y la AESAN, sino también en el caso de alimentos contaminados con bacterias como la salmonella y la presencia de aditivos no declarados.