¿Por qué algunas personas tienen una salud de 'hierro' toda la vida sin cuidarse lo suficiente?

Suerte y probabilidades: A veces, las personas pueden tener buena salud simplemente debido a la suerte. La salud está influenciada por una serie de variables complejas, y algunas personas pueden ser afortunadas al no desarrollar ciertas enfermedades o condiciones médicas graves a pesar de no cuidarse de manera adecuada. Sin embargo, es importante tener en cuenta que la suerte no siempre está garantizada y que no cuidarse suficientemente puede aumentar el riesgo de problemas de salud a largo plazo.