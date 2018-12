El 30% de las personas hipertensas no están bien controladas

Estudiantes de Medicina, Farmacia y Enfermería de la Universidad CEU Cardenal Herrera han analizado más de mil personas para identificar a personas sin tratamiento antihipertensivo previo, que desconocen si son o no hipertensas. De ellas, 53 pacientes, un 30,2% de los que sí sabían que era hipertensos, no estaban bien controlados mientras que un 8,8% no estaban diagnosticados.

La CEU UCH ha analizado más de mil casos de los 8.000 remitidos por España a la International Society of Hypertension dentro de la campaña'May Measurement Month 18' para detectar hipertensión no diagnosticada. Entre los más de mil casos recopilados en Castellón y Valencia, la prevalencia de la hipertensión conocida y tratada previamente fue del 17,2% (174 sujetos). En este grupo, el 30,2% (53 pacientes) no estaba controlado adecuadamente.

Los datos indican que hay un 8,8% de la población que no ha sido diagnosticada

En los 825 participantes restantes, se han detectado 73 nuevos casos (8,8%) con presión arterial elevada no diagnosticados previamente, remitiéndolos a su centro de salud para valorar la indicación de tratamiento antihipertensivo. "Este dato es muy relevante ya que casi la tercera parte de los nuevos casos se diagnosticaron en el colectivo de estudiantes menores de 30 años", destaca el profesor. destaca el profesor Enrique Rodilla.

La CEU UCH ha sido la única universidad española que ha colaborado con la International Society of Hypertension en la campaña MMM18.

El trabajo se inició en el mes de mayo de este año, cuando los estudiantes voluntarios de Medicina de la CEU UCH, con la colaboración de compañeros de Farmacia y Enfermería, midieron la presión arterial a 1.009 personas.

Estas mediciones se realizaron en distintos puntos situados en Castellón y Valencia.