Una piel saludable bajo la lupa de la Dermatología moderna

La ficha 'Lo que dice la ciencia sobre el cuidado de la piel' AutoraLorea Bagazgoitia. Editorial Plataforma Editorial (2018). 144 páginas. 16,00 €

En la redes abundan consejos con base científica diversa y recomendaciones variadas sobre cómo mantener una piel sana. A veces de modo desconcertante y con un fin comercial detrás. Este libro, cuya autora está detrás del Blog de Dermatología, trata de proporcionar las claves para protegerse de los malos hábitos y dar respuesta a muchas incógnitas habituales sobre la piel a la par que desmitifica bulos recurrentes que no son ciertos.

Basado en las últimas investigaciones de su especialidad, enseña cómo proteger la piel sana y de qué forma influyen la alimentación, las vitaminas, el sol, las cremas, los cosméticos o el paso de los año. Incluye además un test en el que la autora, invita al lector a evaluar sus conocimientos sobre la piel y sus cuidados. Partiendo de su formación como dermatóloga y utilizando un lenguaje accesible la autora trata de demostrar lo que la ciencia ha demostrado.

Sobra información poco contrastada sobre productos y remedios milagrosos

El mundo de la piel está estrechamente vinculado al de la estética. Sobra información sobre remedios rejuvenecedores, antimanchas dietas milagrosas para la piel. El libro trata de resumir cuánta de esa información está contrastada.

En su exposición, la autora maneja con acierto y mesura el dogma de la evidencia científica disponible: "Los consejos que doy están basados la literatura científica y no en mi experiencia o gustos personales; puede que descubrir que algún producto que has usado no es realmente útil te desilusione, pero que no recomiende en primera instancia un tratamiento por falta de evidencia no quiere decir que este no sea efectivo. Solo significa que no tengo suficientes argumentos para recomendarlo", afirma.