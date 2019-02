La prevalencia de la hepatitis C se ha reducido a la mitad en 3 años

La llegada de un tratamiento efectivo para la hepatitis C ha sido una de las grandes conquistas de la medicina moderna, que en ocasiones ve sus logros puestos entredicho por la excesiva medicalización de la práctica clínica. Erradicar la hepatitis C es una labor posible; algo que hace una o dos décadas era poco menos que impensable. La Organización Mundial de la Salud estableció como objetivo eliminar la infección por el virus de la hepatitis C (VHC) a través de la detección y el tratamiento de todos los casos antes de 2030. Usando bases de datos de los servicios de salud, un grupo de investigadores del Centro de Investigación Biomédica en Red de Epidemiología y Salud Pública en el Instituto de Salud Pública de Navarra ha querido describir el progreso y las dificultades en la eliminación de la infección por VHC en España.

Para ello, han cuantificado el impacto de las intervenciones preventivas y del tratamiento de esta infección. El equiopo ha realizado un estudio de cohorte prospectivo basado en la población para describir los cambios en la prevalencia de la infección por VHC activa diagnosticada a principios de 2015 y finales de 2017, la tasa de nuevos diagnósticos y la tasa de depuración viral posterior al tratamiento durante este periodo. Según explica Jesús Castilla, investigador del CIBERESP que ha liderado este trabajo, "se ha pretendido evaluar el impacto de los nuevos tratamientos de la hepatitis C en condiciones de vida real".

Según sus conclusiones, la prevalencia de la infección por VHC activa diagnosticada se ha reducido en casi la mitad en tres años, debido a que el número de pacientes con PTVC fue mucho mayor que el número de nuevos diagnósticos. Pueden ser necesarias intervenciones dirigidas específicamente a grupos de población con tendencias menos favorables. Los investigadores ha observado una tendencia favorable en la prevalencia de infección activa por VHC en España, con una reducción de casi la mitad después de tres años de uso de DAA. Esto puede explicarse por el hecho de que la tasa de depuración viral ha sido mucho más alta que la tasa de nuevos diagnósticos. Incluso en un país con atención médica universal y tratamiento de VHC gratuito para el paciente, encontramos que los niveles de ingresos más bajos se asociaron con una mayor prevalencia, una mayor tasa de nuevos diagnósticos de infección por VHC activa y una menor frecuencia de PTVC.

Asimismo,el estudio indica que "los inmigrantes y las personas mayores también mostraron una tasa más baja de PTVC. Estos hallazgos sugieren la necesidad de intervenciones específicamente dirigidas a grupos de población con tendencias menos favorables". Entre los resultados más destacados, se produjo una reducción en la proporción de pacientes con problemas de movilidad (de 35% a 24%), dolor y malestar (de 60% a 42%), ansiedad y depresión (de 57% a 44%) y un aumento general de la escala de utilidad. Asimismo, se observaron mejoras en la puntuación en pacientes cirróticos y de los coinfectados con el VIH.