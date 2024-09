Las arrugas, la pérdida de movilidad, tener menor memoria o problemas de sueño son señales que nos indican que nos hacemos mayores. También la aparición de las canas. A los 65 años, 3 de 4 personas en el mundo tendrá algún cabello cano en su cuerpo y con bastante probabilidad la cabeza entera. La cana es un hecho de la vida que no se puede evitar. Algo seguro ¿o no? Martin Picard, científico estadounidense que estudia la biología de la edad desde la Universidad de Columbia, centra su carrera en conocer qué hace que el cabello encanezca. Siempre ha intrigado a los científicos que unos cabellos pierdan color y otros no. Y los estudios de Martin ha derivado en descubrimientos sorprendentes. "Descubrimos que el pelo cano en realidad puede revertirse", asegura. ¿Cómo conseguir recuperar el color de tu pelo sin recurrir a productos químicos?

Desde que Maria Antonieta pasara en una sola noche a tener el pelo canoso como una mujer de setenta años existía la creencia de que el estrés o el miedo son factores determinantes en las canas, pero ningún científico había demostrado que las canas estaban relacionadas con el estrés. Picard y su equipo comenzaron a realizar estudios con personas que tenían la raíz del cabello oscura, pero la punta blanca. En uno de los casos observaron que el cabello comenzaba siendo oscuro, se tornaba blanco y unos meses después de su crecimiento volvía a salir oscuro ¿Qué está pasando? Todos los caminos condujeron a los cambios de vida personal que producían estrés.

Cómo conseguir eliminar el estrés

El estrés psicológico incide seriamente en nuestra biología, también la pérdida de color de nuestro cabello. Porque la realidad es que el pigmento en el pelo viene de unas células en el interior de los folículos, que liberan gránulos de color que quedan capturados en el tallo del cabello mientras este crece. Gradualmente el cabello con color se abre paso hacia arriba y atraviesa el cuero cabelludo. La diferencia entre el pelo blanco y el de color es que las células han dejado de funcionar.

Caminar 15 minutos por un bosque reduce la hormona del estrés, el cortisol, en un 15%.

Después de varios análisis Martin y su equipo averiguaron que con el estrés hay una hiperactivación de las mitocondrias y esto atañe a la capacidad para generar color por parte de los folículos. Si desestresas las células lo bastante rápido puedes tener opción de reactivar su capacidad. Cuando desaparece el estrés vuelve el color. ¿Cómo conseguir eliminar el estrés? La principal recomendación de los facultativos es entrar en contacto con la naturaleza, ya sea playa o montaña. Por ejemplo, pasar dos horas a la semana en un entorno verde.Y es que caminar 15 minutos por un bosque reduce la hormona del estrés, el cortisol, en un 15%.