Este experimento demuestra el peligro de la regla de los tres segundos: "Si cae al suelo no se come"

Muchas veces se ha repetido la misma acción sin saber los problemas de salud que puede acarrear. Se trata de la regla de los tres segundos o, cinco segundos, como es conocida en otros países. Consiste en el acto de coger comida del suelo que se ha caído, pero no ha pasado ni un segundo desde que ha entrado en contacto con el suelo. Sin embargo, ese tiempo es crucial para contaminarlo y que produzca infecciones en el cuerpo. Estudios microbiológicos han demostrado esta teoría y la transmisión de las bacterias en los alimentos es casi inmediata. Igualmente, siempre depende del tipo de suelo, el alimento y la humedad que haya sobre la superficie. Una biomédica ha llevado un experimento en sus redes sociales y ha demostrado que "no se debe comer nada que haya caído al suelo".

Algunos de los ejemplos de alimentos que son más fáciles que se contaminen son la sandía, las galletas o el pan con mantequilla, uno de los clásicos en los desayunos españoles. Estos presentan una mayor tasa de contaminación por la humedad, ya que se adhiere más fácilmente.

Tipos de enfermedades que se puede contraer

La ingesta de alimentos contaminados supone una mayor exposición a bacterias, virus, parásitos y hongos. Entre las enfermedades más comunes se encuentra la salmonelosis, muy presente en alimentos crudos. Sus síntomas más comunes son la fiebre, el dolor abdominal y los vómitos. Durante el verano, puede llevar a mayores complicaciones por las altas temperaturas. La listeriosis es otra enfermedad y los alimentos que más contaminan son el queso blando, embutidos y verduras crudas. Los síntomas que pueden aparecer son los dolores musculares, las nauseas y los vómitos y, en caso de complicaciones, una infección en el sistema nervioso.

Una gastroenteritis provocada por el norovirus o el rotavirus. Ambos son muy contagiosos y pueden permanecer en la superficie de horas a días. Estos pueden acarrear desde fiebre hasta vómitos y diarrea. La toxoplasmosis puede estar en la tierra de cultivo y, por ello, es muy importante lavar las frutas y verduras.

El suelo de la casa no está tan limpio como se puede creer. El polvo del exterior o, simplemente, las pisadas acarrean suciedad. De hecho, muchos productos de limpieza no eliminan todos los patógenos y, el hecho del limpiar con fregonas que han sido reutilizadas, estas pueden ser portadoras de bacterias si no se desinfectan adecuadamente. En cuanto a los alimentos, se pueden clasificar en tres dependiendo del menor o mayor grado que tenga de contagio, aunque ninguno de ellos está libre. Entre los más contagiosos se encuentran aquellos que poseen más cantidad de agua entre sus ingredientes como la sandia y las frutas peladas y, lo que menos, los que son más secos y duros.

La regla de los tres segundos también está asociada a otras cosas que se hacen diariamente sin pensar en los problemas de salud que pueden acarrear. Sin duda, estas son tener una buena higiene en las manos y potenciarla antes de ingerir cualquier alimento. Se debe utilizar platos o bandejas en cada comida y los alimentos no tendrían que tocar la superficie directamente y, menos, si esta no está desinfectada.