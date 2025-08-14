Llega la revolución en la lucha contra la malaria: la nueva hoja de ruta de la OMS para repeler su transmisión

La malaria preocupa a la población y mata a más de 600.000 personas cada año. En este momento, la Organización Mundial de la Salud ha decidido incorporar unos repelentes espaciales. Se trata de una alternativa para combatir a este virus que va más allá de un simple aerosol. Se considera una de las mayores innovaciones de la industria que tiene como objetivo principal generar una barrera invisible que proteja a las personas, aunque no utilicen una mosquitera, siendo muy eficaz durante las horas en las que el mosquito incrementa su actividad, es decir, las horas nocturnas.

No se debe considerar este producto como un sustituto, sino un refuerzo de los que ya se utilizan diariamente. La principal función de todas estas barreras es frenar la expansión y el repunte de casos que supone una amenaza para la población. Igualmente, existen muchos interrogantes, ya que se trata de una nueva alternativa. La principal cuestión que se plantean las personas es si tiene la misma efectividad en exteriores.

La malaria, según la OMS

Desde la Organización Mundial de la Salud, se trata este producto como el primer cambio de estrategia en décadas para el control de vectores. Un paso que, aunque no es definitivo, abre una nueva línea de defensa en una batalla que la humanidad no puede permitirse perder. Dentro del contexto actual, donde parece haber ganado la batalla, se abre una puerta hacia el cambio con la introducción de estos repelentes. Esta medida está respaldada por la Unitaid y se plantea como un rayo de esperanza para las zonas con más riesgo.

Igualmente, se recomienda ser pacientes porque todavía no se ha comprado el 100% de su efectividad. Todavía no se ha demostrado que resulten eficaces para el aire libre y la resistencia que pueden poner los propios insectos que se muestran cada vez más fuertes ante los convencionales. Es necesario comprender, aprender y maximizar sus efectos en cada terreno.

Mosquito Shield y Guardian, de SC Johnson & Son

Ambos dispositivos utilizan transflutrina, un compuesto capaz de repeler, desorientar y eliminar a los mosquitos portadores de la enfermedad. Esta actúa sobre el sistema nervioso y les causa la parálisis y la muerte. Tiene una acción muy rápida, pero baja persistencia en el ambiente. Usándola adecuadamente puede resultar beneficiosa, pero puede causar irritaciones en la piel y en las vías respiratorias. Los síntomas más graves pueden acabar en temblores, y convulsiones. En el caso de que se utiliza, se debe ventilar muy bien la zona porque puede afectar, sobre todo, a niños y a personas con problemas respiratorios y asmáticos.

