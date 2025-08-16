El vídeo viral que desgrana los razonamientos de las personas de altas capacidades: "Es súper lógica"
Cómo son las personas con altas capacidades
Las personas con altas capacidades muestran un razonamiento más complejo
Una antropóloga explica el fracaso escolar en personas con altas capacidades: "Ser inteligente no es solo sacar buenas notas. Es una cuestión de neurodiversidad"
Las personas con altas capacidades tienen un potencial cognitivo superior al promedio. No se debe confundir con un alto Coeficiente Intelectual, sino con otras dimensiones que afectan a la creatividad, la motivación o la sensibilidad tanto emocional como sensorial. Un pedagogo explica en sus redes sociales una de las rarezas de este grupo de la población: "Cuando dicen yo creo sabes que van a hacer un paralelismo o una conclusión que parece una ida de olla, pero en realidad tiene mucha lógica"
Se estima que entre el 10 y el 15% de la población son Altas Capacidades, pero no todas las personas lo tienen reconocido dentro del sistema educativo. En Andalucía se recoge a través de un modelo organizado y sistematizado y aportan números superiores al de otras regiones del país.
Cómo se identifican las altas capacidades
No es tan fácil identificar a personas con altas capacidades. Pero los perfiles más comunes presentan un alto rendimiento en todas las áreas. También muestran varios talentos en educación artística, música o matemáticas. Igualmente, pueden desarrollar destrezas en un solo ámbito. A nivel emocional, suelen mostrar intensidad, sensibilidad, creatividad e imaginación. De hecho, es muy habitual que se experimente el síndrome de disincronía donde el desarrollo intelectual no acompaña al físico. El resultado puede ser aislamiento o frustración. Si no se recibe una atención adecuada, muchas personas que la padecen pueden caer en un síndrome de bajo rendimiento y traducirse en abandono escolar, desmotivación, problemas emocionales, frustración, ansiedad o, incluso, depresión.
Mecanismos que se hacen en Andalucía
En Andalucía, ya se llevan a cabo varios mecanismos como los programas de profundización o ampliación de los contenidos o avanzar en áreas. Otra medida es la flexibilización del periodo escolar, permitiendo adelantar o acortar ciclos. Una formación específica para docentes y equipos de orientación con apoyo de la Consejería de Educación. Además, de un modelo organizado con fases claras. Una detección temprana, un cribado, una evaluación y una aplicación de medidas adaptadas. Existen varias ayudas económicas para los alumnos que cumplen ciertos criterios en referencia a las altas capacidades.
Cómo se refleja en las personas adultas
En las personas adultas se refleja con las siguientes características como son la gran agilidad mental y facilidad en el aprendizaje como comenta el pedagogo en el vídeo. La creatividad y la capacidad de resolver problemas es uno de los puntos fuertes y la memoria y razonamiento lógico es superior a la media y el interés constante por investigar, leer o desarrollar proyectos intelectuales o artísticos.
