El vídeo viral que desgrana los razonamientos de las personas de altas capacidades: "Es súper lógica"

Las personas con altas capacidades tienen un potencial cognitivo superior al promedio. No se debe confundir con un alto Coeficiente Intelectual, sino con otras dimensiones que afectan a la creatividad, la motivación o la sensibilidad tanto emocional como sensorial. Un pedagogo explica en sus redes sociales una de las rarezas de este grupo de la población: "Cuando dicen yo creo sabes que van a hacer un paralelismo o una conclusión que parece una ida de olla, pero en realidad tiene mucha lógica"

Se estima que entre el 10 y el 15% de la población son Altas Capacidades, pero no todas las personas lo tienen reconocido dentro del sistema educativo. En Andalucía se recoge a través de un modelo organizado y sistematizado y aportan números superiores al de otras regiones del país.

Cómo se identifican las altas capacidades

No es tan fácil identificar a personas con altas capacidades. Pero los perfiles más comunes presentan un alto rendimiento en todas las áreas. También muestran varios talentos en educación artística, música o matemáticas. Igualmente, pueden desarrollar destrezas en un solo ámbito. A nivel emocional, suelen mostrar intensidad, sensibilidad, creatividad e imaginación. De hecho, es muy habitual que se experimente el síndrome de disincronía donde el desarrollo intelectual no acompaña al físico. El resultado puede ser aislamiento o frustración. Si no se recibe una atención adecuada, muchas personas que la padecen pueden caer en un síndrome de bajo rendimiento y traducirse en abandono escolar, desmotivación, problemas emocionales, frustración, ansiedad o, incluso, depresión.

Mecanismos que se hacen en Andalucía

En Andalucía, ya se llevan a cabo varios mecanismos como los programas de profundización o ampliación de los contenidos o avanzar en áreas. Otra medida es la flexibilización del periodo escolar, permitiendo adelantar o acortar ciclos. Una formación específica para docentes y equipos de orientación con apoyo de la Consejería de Educación. Además, de un modelo organizado con fases claras. Una detección temprana, un cribado, una evaluación y una aplicación de medidas adaptadas. Existen varias ayudas económicas para los alumnos que cumplen ciertos criterios en referencia a las altas capacidades.

Cómo se refleja en las personas adultas

En las personas adultas se refleja con las siguientes características como son la gran agilidad mental y facilidad en el aprendizaje como comenta el pedagogo en el vídeo. La creatividad y la capacidad de resolver problemas es uno de los puntos fuertes y la memoria y razonamiento lógico es superior a la media y el interés constante por investigar, leer o desarrollar proyectos intelectuales o artísticos.

Referencias bibliográficas: