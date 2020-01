Asenjo asegura que la subida del 21% de las sillas de la carrera oficial por el IVA es “terrible”

"Esa subida del 21% es una cantidad terrible". Así de rotundo se ha mostrado el arzobispo de Sevilla, monseñor Juan José Asenjo, con el incremento de las sillas de la carrera oficial. En una entrevista concedida al programa El Llamador de Canal Sur Radio, Asenjo ha repasado diversos asuntos de la actualidad cofradiera y religiosa. El prelado ha asegurado que desde el primer momento fue informado por el presidente del Consejo, Francisco Vélez, de la comunicación de la Agencia Tributaria a una hermandad de Murcia y se congratuló de la actitud colaboradora del Ayuntamiento para lograr, al menos, el IVA reducido del 10%.

"Me preocupó cuando lo supe. Yo informé al secretario para Asuntos Económicos de la Conferencia Episcopal. Él fue quien me dijo que la culpa la tenía un señor de Murcia. Cuando se hace una consulta vinculante te atas de manos porque la respuesta va a condicionarte. El alcalde me ha dicho que van a apoyar al Consejo y yo se lo he agradecido. Lograr el 10% estaría bien", ha relatado el prelado.

Asenjo ha repasado otros asuntos de importancia, como la intención del Gobierno de recaudar el IBI a la Iglesia. Su postura es tajante: "Tendrá que arbitrarlo en una ley que no sólo afecte a la Iglesia. Ahí están los partidos políticos, las organizaciones sin ánimo de lucro... No lo veo tan fácil. La Iglesia se va a defender si tratan de aplicarle el IBI sólo a ella".

El arzobispo se ha mostrado a favor de combinar la tradición con la seguridad, refiriéndose a las medidas puestas en marcha por el Ayuntamiento en las últimas Semanas Santas; y ha alabado la programación diseñada por la Hermandad del Gran Poder para celebrar los 400 años del Señor: "Es un aldabonazo que genera formas nuevas de celebrar este tipo de acontecimientos".

Con respecto a la exposición Imago Solis, que se celebrará en la Catedral de Sevilla el próximo mes de septiembre, Asenjo ha indicado que se está ultimando el argumento y el relato: "El 50% será patrimonio de la Diócesis de Sevilla y el otro 50% de las restantes Diócesis de Andalucía. Ése será el esquema general".