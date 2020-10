Asenjo descarta una Semana Santa alternativa en la calle en 2021

Nada de sucedáneos. Así de contundente se ha mostrado este viernes el arzobispo de Sevilla, monseñor Juan José Asenjo, sobre la celebración de la próxima Semana Santa, que estará condicionada por la pandemia un año más. El prelado hispalense, ante las ocurrencias y elucubraciones que se están lanzando, ha dejado claro que no habrá ningún tipo de experimento y cualquier celebración que se haga será en el interior de los templos.

Esta es la conclusión a la que han llegado los obispos del sur, que han mantenido esta semana una de sus reuniones periódicas en Córdoba.

Monseñor Asenjo, cuestionado a este respecto tras acudir a la presentación del nuevo sello de calidad y ruta de dulces por los conventos sevillanos, ha sido tajante: "En cuanto a fórmulas supuestamente imaginativas que en algunos sectores parece que están surgiendo, decimos que sería deseable evitar sucedáneos que no son auténticos. No pasa nada si no podemos sacar los pasos a la calle. Ha habido años en que por razones de lluvia no se han podido celebrar las estaciones de penitencia. Tampoco se acaba el mundo. Esperemos que Dios nos ayude a superar esta coyuntura. Y si no es este año será el próximo. No hay que caer en sucedáneos inauténticos, que son una escapatoria poco aconsejable".

El arzobispo, como ya hizo con la pasada Semana Santa, en la que estaba vigente el estado de alarma ha pedido que la próxima celebración se viva con autenticidad: "Si no puede haber estaciones de penitencia, que la celebremos con gran piedad en los templos, empleando recursos piadosos que ahonden en la vida Cristiana, como una celebración comunitaria de la penitencia, una adoración del santísimo, un rato de formación, una predicación... pero siempre en el interior de los templos".

Esta misma mañana, el hermano mayor de la Macarena, José Antonio Fernández Cabrero, también ha insistido en esta misma línea, afirmando que no hay razón para buscar aventuras la próxima Semana Santa.