Enrique Casellas: "Entiendo el Pregón como algo artístico, y es lo que intentaré hacer"

Sevilla ya tiene pregonero para la Semana Santa de 2023. El Consejo de Hermandades designaba este viernes a Enrique Casellas, un músico, cantante y compositor nacido hace 48 años y criado en el barrio sevillano de Capuchinos. Es cofrade de la hermandad de los Gitanos, donde ha sido costalero del Señor de la Salud y desempeña en la actualidad el cargo de consiliario segundo. Pertenece también a las hermandades de la Sagrada Cena, Divina Pastora de Capuchinos, Divina Pastora de Cantillana, Rocío de la Macarena y los Gitanos de Utrera.

El próximo 26 de marzo, Domingo de Pasión, en las tablas del Teatro de la Maestranza, se dirigirá a su ciudad para anunciar su Semana Mayor. Está acostumbrado a los escenarios, pues su profesión es la música, y a los atriles, pues ya ha pronunciado diversos pregones como el de las Glorias de Sevilla, en 2004. Son conocidas sus sevillanas y poemas dedicados a las hermandades de Sevilla, habiendo grabado varios discos.

Horas después de su nombramiento, queremos conocer cuáles son sus primeras reacciones tras la llamada del presidente del Consejo.

-¿Lo esperaba?

-Run-run había, pero en estas cosas uno no se puede confiar, porque, como se dice en el argot taurino, hasta el rabo todo es toro. Al final no deja de ser una sorpresa. Siempre he estado muy mentalizado en no pensar en esto, porque lo normal, por estadística, es no darlo. Verás... que es una persona al año, que no son veinte, que no lo da uno este fin de semana y otro el que viene. Es una alegría enorme.

-¿Dónde le pilló la llamada?

-Acababa de llegar de París, que llegó el vuelo a las 17:30, y a las 18:30 estaba entrando en un parking en Fuengirola, donde estoy trabajando ahora.

En el pregón lo único que no puede faltar es Dios

-¿Quién fue la primera persona en felicitarte?

Creo que fue el alcalde. Antes hablé con mi madre y con mi mujer, que a ellas las llamé yo. Le pedí disculpas, de antemano, a Paco Vélez, por si no podía atender alguna llamada a nivel protocolario, pero es que estaba en Fuengirola y me estaba arreglando para irme a trabajar. También me llamó Marcelino Manzano, avisándome de que me llamaría el arzobispo, y le dije lo mismo.

-¿Qué debe tener un pregón de Semana Santa para gustarle a todo el mundo?

-Esto es una opinión muy personal, porque el Pregón cada uno lo ve desde un punto de vista. Yo, que me dedico a lo que me dedico, digamos que estoy viendo el Pregón como algo artístico. Habrá quien lo entienda como un discurso o como una protestación de su fe, vista casi como una predicación. En mi caso yo lo veo como algo artístico, y eso es lo que intentaré hacer. Artístico no quiere decir que tengas que hacer juegos malabares en un Pregón, entiéndeme, porque al final la palabra es la palabra, pero, obviamente, debe llevar un componente de chispa. Yo lo siento así, y además son los pregones que más me han llegado.

-¿Qué no puede faltar en el Pregón de Semana Santa?

-En el pregón lo único que no puede faltar es Dios, lo demás es todo muy subjetivo. Yo no tengo la potestad para decir qué tiene que llevar un Pregón, pero, indudablemente, no vamos a negar que un Pregón que tenga dinamismo, que tenga poemas, y que sea capaz de emocionar al público, pues está claro que va a encontrar más adeptos.

-¿Estará la música presente en su Pregón?

-La música va a estar presente. Por mi manera de escribir y componer, estoy acostumbrado a musicarlo después todo. Recuerdo cuando di el pregón de las Glorias, y tuve que leerlo al Consejo, que me decía Eduardo del Rey: es que tu pregón tiene música, tiene ritmo... Y le dije: bueno, es que no me dedico a otra cosa. Pero si lo que me preguntas es que si va haber música o no, no te lo puedo decir, porque no me lo he planteado, la verdad.

-¿Le cabe al Pregón un cambio de puesta en escena?

-Ahí te doy un sí rotundo, además dándose el Pregón donde se da, en un espacio escénico que tiene unas capacidades y unas posibilidades inmensas. Pero eso no le corresponde al pregonero. Hablo en la puesta en escena, porque la línea de convertir el pregón en otra cosa es muy fina.

-¿A qué tipo de cambios se refiere? ¿Quitaría el atril?

-No sé si quitar el atril, pero a estas alturas no tiene sentido que un atril esté en una esquina y que haya un telón detrás que se coma medio escenario, y que no pueda haber una iluminación acorde al clima que vaya cogiendo el Pregón. Ese tipo de cosas, que son muy sencillas... Yo lo veo desde un punto de vista escénico, que es a lo que me dedico.

A mí lo que me divierte es que la escritura me lleve al camino que quiera.

-Hay quienes comentan que será un Pregón del corte de Rafa Serna, ¿qué opina de esa comparación?

Es un halago. Rafa era un buen amigo, y me he criado escuchando las cosas de él. Quizá yo no tenga la manera de escribir de Rafa, porque cada uno tiene su estilo, pero tenemos una manera muy cercana de sentir, que al final es lo que tú pones en el atril.

-Este año se nos fue otro músico, cantante y compositor, que nunca fue llamado al Pregón de Sevilla. ¿Ha pensado el recordar su figura durante el Pregón?

Me decía 'sobrino', imagínate. No sé lo que voy a poner en el Pregón, porque no me he puesto ni me he puesto en esa situación. He tenido la suerte de ser amigo y de tener relación y cariño con quienes de niño eran mis ídolos, y eso sobrevuela en todo lo que tú haces, a pesar de que la maneras de Pascual distaban mucho de las mías. Yo le tenía una admiración absoluta, y sé que él me quería y me admiraba, por lo tanto por algún lado saldrá.

-¿Cuál es el Pregón que más le ha gustado de cuantos ha escuchado o leído?

-Te puedo decir que no he leído ninguno, porque considero que el Pregón de la Semana Santa es la palabra puesta en esa escena, en ese momento. Tiene mucha guasa cuando te dicen: este Pregón hay que leerlo después. Es verdad que hay pregoneros que no he conocido por edad, y los he ojeado. Yo me identifico más con los de corte lírico y poético. De los últimos, por decirte algo, me quedo con Joaquín Caro o Alberto García Reyes; en otro concepto, pero con una profundidad que es una locura, el de Antonio García Barbeito.

-¿Cuándo comenzará a escribir el Pregón?

-No sé cuándo le voy a meter mano. Jamás he planificado en mi vida cuándo tenía que sentarme a escribir ni cómo tenía que hacerlo. A mí lo que me divierte es que la escritura me lleve al camino que quiera. Al final, el Pregón cuando lo disfrutas es escribiéndolo. Después aquello es un suspiro y pasa en un momento.