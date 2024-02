Francis Verdugo: "Los cofrades de hace algunos años se preocupaban más por la excelencia que los de ahora"

De los pocos supervivientes que llevan a gala el oficio de tallista, esencial para comprender la manifestación artística de la Semana Santa, Francis Verdugo (Sevilla, 1973) es uno de los grandes exponentes de la artesanía local. Sus trabajos se expanden por toda la provincia y otras partes de Andalucía y España. Hoy nos sentamos a charlar con él para hablar de su gremio, las posibilidades de innovación en el diseño de los pasos y el futuro más inmediato de la profesión, instando siempre al respeto por la cultura y el arte.

-¿Qué tal? ¿Cómo te encuentras?

Bueno pues me encuentro muy bien pero con matices… Y esos matices son los momentos que todos los que nos dedicamos al arte sacro vivimos en esta bonita etapa. Estrés, algo de ansiedad, agobio y poco más… Pero haciendo lo que nos apasiona y mientras Dios nos respete la salud que es el bien más preciado… Adelante.

-¿Qué tal afrontas esta Cuaresma en lo personal, cómo la vives?

Pues la afronto inmerso en el taller y de vez en cuando escapándome para poder disfrutar de algún acto con el que pueda disfrutar en la medida de lo posible la Cuaresma, pero siempre con la responsabilidad del momento en el pensamiento.

-¿Y en lo profesional? A tope imaginamos…

En esta bendita época lo personal y lo profesional se fusiona, ya que el objetivo es cumplir al 100% con mi responsabilidad y debido a eso ya se mezclan horas, vivencias, etc.

-¿En qué punto de tu carrera profesional te encuentras?

Me siento en un bonito momento de madurez, un momento dulce en el que domino de tal manera mi oficio que resuelvo todo lo que mi mente me manda con solvencia. En junio cumplo 29 años como tallista y ya la experiencia sí que es un grado.

-Este Domingo de Ramos estrenas una nueva obra…

Es verdad, se estrena la nueva Cruz de Guía que he realizado para mi querida hermandad de Jesús Despojado. Me siento enormemente orgulloso del trabajo que he realizado y del maravilloso equipo que hemos formado con Alejandro Marmolejo en la orfebrería, Artesanía del Dorado en el dorado, Manuel Mazuecos en las pinturas de los atributos y policromía y Enrique Gonzálvez en el barnizado. Un equipo diez para poder hacer realidad una obra de arte. Desde aquí quiero agradecer a Rafael (Hermano Mayor) y a toda su junta de gobierno el enorme cariño y confianza que han depositado en todos nosotros desde hace ya muchísimo atrás. ¡Esta obra va por vosotros!

-¿Cuáles son los proyectos actuales en los que te hallas inmerso?

Sigo avanzando el paso del Cristo de La Corona, también estoy inmerso en la talla del paso del crucificado de la Expiración de Morón de la Frontera y después de Semana Santa empiezo con el paso de la hermandad de San José Obrero, diseño de Fernando Aguado.

-¿Qué situación atraviesa el mundo de la talla?

Actualmente se está viviendo un momento bueno gracias a Dios después de lo vivido con la pandemia. Las hermandades se están aventurando en hacer encargos, lo único que ocurre es lo de siempre, y me refiero a las competencias desleales las cuales hacen que las hermandades crean que bueno bonito y barato existe y eso no es verdad. Pero eso es una lucha perdida. Yo me ciño a hacer las cosas honradas y honestamente ya que si no voy a lo mío esta situación que se crea se convierte en un sufrimiento insoportable.

-¿Cómo analizas su futuro a medio o largo plazo?

En lo que respecta a encargos lo veo bien pero como he dicho anteriormente habría que echarle un poquito de más honestidad por la parte profesional. Hacemos arte y el arte es cultura, por lo tanto merece todo el respeto.

-El arte sacro sigue avanzando en gestión, organización… ¿Qué opinión te merece?

Es verdad, es una realidad gracias a Dios. La Asociación Gremial de Arte Sacro de Sevilla está posicionando al Arte Sacro donde se merece y está provocando la organización que necesitábamos ya que nuestros gremios siempre han sido individualistas y gracias a la Asociación se ha conseguido aglutinarnos y unirnos a todos como bien debe ser.

-Se ha declarado recientemente Bien de Interés Cultural. ¿Esto de qué modo os revierte?

Es algo fantástico ya que se consigue con esto el respeto que el Arte Sacro merece y que siempre ha merecido y que por fin se reconoce.

-¿Cómo valoras los criterios artísticos de las hermandades? ¿Qué demandan hoy en día?

Siempre ha existido y existirá de todo, aunque si he de reconocer que no se si por costumbre, falta de cultura artística o por condición, estamos en una época que se valora más una obra barata la cual puedas adquirir en menor tiempo para empezar a jugar a los pasitos que encargar una obra de arte con todo lo que conlleva y que perdure para siempre y sirva para engrandecer de verdad el patrimonio de las hermandades y el de la Semana Santa en general de cada localidad. Los cofrades de hace algunos años atrás creo que se preocupaban más por la excelencia que los de ahora. Aunque he de decir que hoy día, aunque sean menos, gracias a Dios sigue habiendo personas que si valoran la calidad por encima del precio.

-¿Y los diseños? ¿Crees que se puede innovar o aportar cosas novedosas?

Hay que partir de la base que la Semana Santa es clásica por naturaleza y cada vez que en algún momento se ha querido salir del cauce, ha provocado algún tipo de rechazo y no transmite unción. Los cánones están establecidos con la Órdenes Clásica, con los estilos artísticos con son el Barroco, el Gótico, el Renacimiento, etc. Lo que creo es que hay que aportar usando los estilos que hay pero dotándolos de la personalidad de cada artista. Ahí sí se puede aportar y hay que hacerlo con sutileza para que el espectador lo vaya asimilando con naturalidad y de esa manera acepte esas aportaciones. Particularmente pienso que en el paso del Nazareno del Cerro he hecho alguna aportación pero utilizando el estilo barroco como horma fundamental, por ejemplo.

-¿De qué modo te afecta todo el apartado de la economía internacional? Materias primas, etc…

Nos afecta muchísimo a todos los gremios. A mi gremio y al de la ebanistería específicamente ha sido tremendo. El metro cúbico de madera de cedro de costar 1.700€ en quince meses ha pasado a costar 2.700€ si IVA. Mil euros de subida es algo desorbitado que nos toca nuestro presupuestos de mano de obra para poder compensar los presupuestos que damos. Sino hacemos ese esfuerzo creo que se harían muy pocos encargos.

-¿Cómo te organizas la Semana Santa?

En Semana Santa me organizo poco. Lo dejo más bien todo a lo que vaya surgiendo y me apetezca hacer en cada momento. Llego muy agotado y necesito desconectar de alguna manera. No me refiero desconectar el no ver Semana Santa, eso no… Soy muy cofrade y me apasiona, pero si verla relajadamente y sin organizarme ningún "planning". Eso sí, mi hermandad del Cerro es sagrada el Martes Santo. Y algo que ansío todos los años es que llegue el Sábado Santo para ver a mi admirada hermandad de Los Servitas.