José Félix Romero: "El Consejo ha perdido mucho peso específico"

Se presenta como una alternativa a la candidatura continuista. El ex hermano mayor de la Soledad de San Buenaventura se ha rodeado de una veintena de cofrades con experiencia en el gobierno de las hermandades, entre los que se encuentran una docena de hermanos mayores, algunos de ellos actualmente en el cargo. Durante este último año ha tenido oportunidad se reunirse con los 125 hermanos mayores, de forma individual y por grupos. De su proyecto destaca la creación de un museo y centro de interpretación para las hermandades y cofradías, como una vía de obtención de ingresos que se sume a la de las sillas.

Desgrane brevemente su proyecto

Por un lado, y en primer lugar, conseguir recuperar el peso específico que considero que el Consejo ha ido perdiendo durante estos últimos ejercicios. Es una entidad que debe tener su presencia, su opinión y sus aportaciones en todo lo que esté relacionado con su entorno: ante la administración, ante el Arzobispado o cualquier otro ente que fuera necesario. No estoy diciendo que se haga lo que el Consejo quiera, pero sí que se le escuche al menos.

Como segundo punto, trabajar por la transparencia. El poder conseguir que la relación entre Consejo y hermandades sea como yo considero que debería ser. El Consejo es un órgano de gestión y administración de un ente formado por 125 hermanos mayores. La junta superior no es ninguna suprahermandad ni una entidad que tenga que estar 'por encima de' sino 'a nivel de' y dando servicio. Es una sensación generalizada.

Otro punto que queremos llevar a cabo, como otro pilar importante, es que se cumplan los estatutos vigentes en su artículo correspondiente a funciones y deberes. Y es que el Consejo debe ofrecer a hermandades asesoramiento, servicios jurídicos, económicos y administrativos. Aquí no nos estamos inventando nada, lo que queremos es que los estatutos que se votaron hace 9 años se cumplan. No se ha hecho nada, ni con este Consejo ni con los dos anteriores, en este sentido.

Un tercer punto es el tema económico. Hemos visto que hay una dependencia tremenda a las sillas. Han faltado ingresos de sillas dos años y se han visto auténticos problemas económicos en las hermandades, de todas las secciones. Nosotros abogamos por que tiene que haber otra fuente de ingresos, y apostamos firmemente por el museo de las hermandades y cofradías, del que hemos hecho un estudio de viabilidad que hemos presentado a los hermanos mayores.

Por último, el tema de la carrera oficial. Tenemos que marcarnos una premisa muy clara. El Ayuntamiento lo ha dicho por activa y por pasiva: o el tema de la carrera oficial lo resuelve el Consejo o lo resuelve el Ayuntamiento. No volvamos a la época en que eso ocurría. El Consejo y las hermandades han crecido muchísimo en tanto y en cuanto se cogió la gestión de las sillas. Nosotros somos de la opinión de que las carrera oficial no sólo hay que analizarla en la calle Sierpes, sino absolutamente en todo su recorrido.

¿Qué planes tiene para la carrera oficial? ¿Reformas quirúrgicas o revolución?

Una reforma requiere previamente un estudio profundo, para analizar absolutamente todas las posibilidades y en todo el recorrido de la carrera oficial. Una vez finalizado ese estudio nadie puede decir 'oye, se ha pasado analizar esto' u ' oye, se debería de haber visto de esta forma'. No, mire usted, que se estudien absolutamente todas las posibilidades de una vez por todas. Desde las siguientes premisas: primero la seguridad normativa, que no se cumple, y no ocurre nada porque Dios no quiere; en segundo lugar, la seguridad y comodidad de los abonados, no olvidemos que son los clientes del Consejo, y gracias a que hay treinta y tantos mil abonados hay subvenciones para las hermandades y en Consejo tiene su dinero para administrarse... etc.; en tercer lugar, la seguridad y el buen discurrir de las cofradías, que en ciertos puntos sabemos que tienen grandísimas dificultades; y en cuarto lugar, evitar por todos los medios que haya merma económica en los ingresos. Una solución que pase por quitar sillas requiere o subir las cuotas -que ya han ido subiendo estos años- o bajar el porcentaje de subvención. Entendemos que se puede conseguir todo eso, incluido el último punto de no reducir asientos, reestructurando la carrera oficial.

Las soluciones no se van a conseguir de pronto si no se han resuelto en tantísimos años, pero sí se puede ir creando un protocolo que te lo pueda facilitar.

¿Cuál es su fórmula para la reorganización necesaria de las jornadas, por ejemplo, la Madrugada?

Como ya sabes he hablado con todos los hermanos mayores, individualmente y después en grupo. Tengo una serie de estrategias que son fundamentales. La primera pasa por el delegado, hablando de la Madrugada o de cualquier día, que tiene que ser una persona que vaya por delante, no esperando a que surja el problema. En definitiva, un delegado es un puente de unión entre las necesidades y expectativas de las hermandades y lo que puede facilitar el Consejo como ventana de comunicación hacia el exterior.

Hay que crear una metodología. Yo, curiosamente, he comprobado que no se hacen reuniones inmediatamente después de transcurrir la Semana Santa. Pienso que, ya que existen dos semanas entre Semana Santa y Feria, debe haber una reunión entre los hermanos mayores, diputados mayores de gobierno y el delegado, donde se plasmen por escrito, en un acta -cosa que también me llama la atención, que no se suele levantar-, para recoger los puntos negros, hermandad por hermandad. Luego nos vamos a la Feria, y a la vuelta es trabajo del delegado ir priorizando esos puntos.

En definitiva es ir desgranando los problemas, porque es la solución para todos los aspectos de la vida. Las soluciones no se van a conseguir de pronto si no se han resuelto en tantísimos años, pero sí se puede ir creando un protocolo que te lo pueda facilitar. Esto se lo he transmitido a los hermanos mayores.

¿Es partidario de limitar el número de nazarenos?

Yo no soy partidario. A mi los 'numerus clausus' no me gustan, lo digo abiertamente. Por una sencilla razón, porque para mí la estación de penitencia no empieza cuando se abre la puerta de la iglesia y sale la cruz de guía, sino cuando en el salón de nuestras casas estamos preparando, como su fuera un ritual, nos estamos poniendo nuestras túnicas, nuestras medallas, nuestros rosarios... Cuando digo nuestros es el de padre, los hijos, la madre, la abuela, que muchas veces también participa... Son cosas que nos ocurren en todas las casas.

En el momento que dices 'numerus clausus' y este año en vez de salir el padre, la madre y los tres hijos, o incluso en abuelo, pues resulta que van a salir la mitad y la otra parte no pueden, pues se está partiendo el tema. Ahora sobra gente pero ya está pasando en otras ciudades, que están teniendo problemas porque faltan costaleros, monaguillos... Si vas poniendo cortapisas al número de hermanos pues nos podría pasar factura en el futuro.

¿Hay cabida para más hermandades en la nómina?

Bueno, por el resultado de este año, que todos los días ha habido retraso, según esa conclusión, no cabría ninguna más. De todas formas, yo les he dejado muy claro a los hermanos mayores del Viernes de Dolores y Sábado de Pasión que este asunto no es potestad del presidente del Consejo. Esto lo tiene que decidir o el día en concreto, con una mayoría cualificada, de dos tercios creo que era, y después tiene que aprobarse en un pleno de hermandades de penitencia.

Lo que sí es verdad, y quiero hacer hincapié, porque lo he hablado con los hermanos mayores, es que ese no es el principal problema de las hermandades de vísperas. Hay otro tema que a ellos les preocupa más y que ahí el Consejo sí puede trabajar, que es por hacer que no seamos sesenta mas diez, sino que seamos setenta. En cuanto al tratamiento. El Viernes de Dolores y Sábado de Pasión hay muchos sevillanos que prefieren ir al Aljarafe a ver pasos antes que a Sevilla. Tenemos que hacer, como sea, que esto no empiece el Domingo de Ramos con la Borriquita o con la Paz, sino que tenemos dos jornadas previas que tenemos que incorporar en ese aspecto.

¿Es necesario un museo de las cofradías?

Es necesario un museo de las hermandades y cofradías. Apuesto por un museo de las tres secciones: sacramentales, penitencia y gloria.

Con la pandemia se ha visto la gran dependencia que las hermandades tienen de la explotación de la carrera oficial ¿Qué se puede hacer para obtener ingresos ordinarios por otras vías?

Se ha demostrado que hay una dependencia grandísima de un alto porcentaje de hermandades a la subvención de las sillas. Parece razonable en ese sentido que tengamos que buscar otra fuente de ingresos. Analizando esas posibles fuentes de ingresos y teniendo en cuenta que paradójicamente en Sevilla no existe un museo de hermandades y cofradías, como existe en otras ciudades de España y sin embargo aquí, que es la ciudad por antonomasia más conocida por pasos en la calle, no existe, hemos realizado un estudio de viabilidad para analizar las posibilidades de ingresos que se pueden tener y se la hemos presentado a los hermanos mayores.

Estaríamos hablando de un edificio de concesión administrativa. He mantenido reuniones con responsables de la administración, tanto autonómica como municipal. Hay edificios que llevan años y años sin uso. La restauración estaría a cargo del Consejo de Hermandades, para lo que habría que crear una línea de financiación, que no sería al 100%, sino al 80%. Hemos hablado con fundaciones que patrocinarían ese gasto inicial, de ese 20 ó 25% que daría pendiente, de forma que en ningún momento las hermandades tuvieran que adelantar dinero. La típica pregunta de algunos hermanos mayores: ¿Cuántos años estaríamos sin cobrar la subvención para llevar a cabo el museo?, pues ninguno porque en el momento que haya que estar uno el proyecto no funciona.

Es curioso que sin ser nadie, sólo un candidato, me podrían haber dicho 'cuando usted sea presidente entonces hablamos' y sin embargo he tenido ya reuniones con fundaciones y seis reuniones con la administración, o sea que hay un gran entusiasmo. Después hay un análisis de cuáles serían los gastos fijos (personal necesario, etc.) y hemos hecho el estudio de mercado y de qué número de visitantes harían falta. Estaríamos hablando de un museo interactivo, con parte fija y parte temporal, de forma que le sea atractivo tanto al turista como al sevillano, donde puedan participar oficios artesanos, bandas de música...

¿Considera que el poder civil manda demasiado en la Semana Santa actualmente?

En la actualidad, la realidad es que el Consejo ha perdido mucho peso específico y se ha ido perdiendo parcela. No me gusta decir la palabra poder, porque parece que es un término que en este aspecto no me gusta mucho, pero sí de participación.

¿Cuáles son los retos a los que se enfrentan las cofradías?

Habría que ir por partes. Las preocupaciones de las sacramentales puras son la merma que están teniendo en cuanto al envejecimiento, con el incremento de la edad de sus hermanos, y el detrimento del número de hermanos. Las sacramentales obtienen el dinero también del Corpus, con venta de las sillas, y les da un alivio considerable. Pero también es verdad que las sillas ya no se venden todas, lo hemos visto recientemente.

En cuanto a las penitenciales, lo que es los horarios, retrasos y discurrir, son algunos de sus grandes problemas. En el tema económico han sabido subsistir y reponerse sin tanta dependencia de las subvenciones, aunque también las quieren y les viene estupendamente.

En cambio el problema de las glorias es el económico. Me parece que fueron siete las hermandades que no pudieron hacer su procesión desde que se reanudó el culto externo el año pasado, también por el tema del retraso en los pagos por el calendario contable que ahora va por año natural.