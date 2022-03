Juan Carlos Cabrera: "Si seguimos creciendo en número de nazarenos habrá que aplicar una cirugía fina"

Tras dos años sin procesiones, apenas habrá cambios en las jornadas más saturadas, como el Domingo, el Miércoles o la Madrugada. El titular de nuestra entrevista del año pasado fue: "Este parón debe servir para reflexionar sobre lo que estaba distorsionando la Semana Santa". ¿Le sorprende que no se haya hecho nada?

Me refería a que era necesario hacer un planteamiento a medio plazo de lo que significa este crecimiento exponencial de nazarenos con respecto a la longitud del trazado de las procesiones y a la velocidad que imprime cada cofradía. En jornadas como el Domingo de Ramos, el Miércoles Santo o la Madrugada hay que hacer un planteamiento a medio plazo. Si no se limita ese crecimiento, y entiendo la postura de las hermandades, ya que uno de sus principales fines es la protestación de fe, habrá que tomar algunas medidas en cuanto al orden de salida dentro de cada jornada o alguna modificación de los itinerarios. Con ello posibilitaremos que los cortejos discurran con normalidad y no se den los temidos parones, que conllevan que el escenario no sea el idóneo. La larga espera hay muchos que no la soportan bien, no se permite el paso. Nos encontramos con imágenes de personas sentadas en las aceras, comiendo pipas... la Semana Santa exige un marco de máximo respeto y solemnidad, especialmente la Madrugada, que no se da. No podemos olvidar que es una celebración religiosa y hay que empezar a hacer algunos ajustes muy necesarios. Muchos de los tapones terminan redundando en la seguridad. Nos tenemos que poner todos a trabajar, pero no corresponde al Ayuntamiento. Sino al Consejo y a las propias hermandades. Deben buscar esa mejora colectiva que es esencial.

La seguridad sí es competencia municipal. ¿Si el Consejo no hace nada, el Ayuntamiento se verá obligado a actuar?

El Ayuntamiento es el competente en materia de seguridad. Vengo advirtiendo de estos temas y vengo reclamando que se haga ese esfuerzo y se acometa ese trabajo. Si llega el momento, cuando haya cuestiones de seguridad que abordar por la masificación o porque las hermandades no puedan discurrir de una manera correcta, habrá un planteamiento mucho más profundo por parte del Ayuntamiento. No hay que alarmar. Es muy necesario saber que hay que tomar cartas en el asunto. Pero es a medio plazo y eso nos da la tranquilidad suficiente para que las hermandades se sienten y se haga una mayor regulación teniendo claro lo que decidimos. Si esa línea ascendente de los nazarenos continúa, y afortunadamente parece que será así, y queremos que se mantenga, habrá que valorar otras cuestiones en esa regulación.

Tanto el Consejo como el Ayuntamiento han repetido en numerosas ocasiones que la carrera oficial actual es la menos mala y que sólo habría que hacer retoques en Sierpes. Por tanto, sólo quedarían dos opciones: limitar el numero de nazarenos o los cambios de recorridos y de orden dentro de las jornadas. ¿Por cuál se decanta el delegado?

Deberíamos buscar un punto de equilibrio, entendiendo que hay ganas de participar de la hermandad y las reglas lo establecen así. Pero tampoco se trata de que todo se vuelque en el otro lado y que sólo se haga una modificación del orden de salida o de los itinerarios. Hay que buscar ese equilibrio. Hay que medir la longitud de las cofradías sobre el mapa de la ciudad. En el equilibro de estos dos aspectos está la medida más razonable.

¿La mayor duración de una procesión influye en el comportamiento del público?

Claro. Nos encontramos con la proliferación de sillitas, el que lleva mucho tiempo niega el paso a otras personas, hay público que atraviesa los cortejos, tenemos al que está en la puerta del bar esperando, con lo que eso significa, el que se pone a comer pipas... Hemos visto hasta imágenes de personas con cachimbas. Además, una larga espera para ver una procesión puede originar tapones y cortes que en algunos cruces y lugares pueden provocar problemas de seguridad. Insisto, yo creo que tenemos tiempo. Si seguimos creciendo en la presencia de nazarenos que, por otro lado, es lo bueno, hay que aplicar alguna cirugía fina para encontrar ese punto de equilibrio y busca esa Semana Santa ordenada y con un marco de respeto en las calles y solemnidad como exige una fiesta religiosa.

¿Puede la Semana Santa morir de éxito si no se actúa?

Posiblemente. Como le digo, en esos términos de un éxito desmedido en el que las calles ya no soportan los cortejos para garantizar el orden. Quiero dejarlo muy claro. Tampoco encendamos las luces de alarma. Sevilla sabe siempre acondicionarse a los aspectos nuevos. La Semana Santa siempre está en evolución.

En la Madrugada, por ejemplo, se prevé una eclosión de nazarenos que pondrá a prueba sus costuras. ¿Habrá medidas extraordinarias?

No. Lo que cabe es que tengamos una mayor exigencia para que todas las medidas de seguridad que venimos poniendo en marcha no tengan fisuras y que, de este modo, la Madrugada discurra con normalidad. Nosotros tenemos que estar a la altura.

La gran novedad de la seguridad son los drones que se ya se anunciaron para 2020. ¿Cómo funcionarán?

Es un paso más en lo que venimos haciendo desde hace 7 años. En un primer momento regulamos los cruces con la instalación de unas vallas y con vías de evacuación. Pusimos cámaras de seguridad de alta definición. Instalamos luces y megafonía de emergencia... y ese paso más, como en todos los grandes eventos, se complementa con estos drones que nos permitirán tener una imagen instantánea, fiel y rápida para localizar situaciones que requieran de una intervención. Es algo muy actual y nos dará mayor información. Es un germen de unidad que se está conformando con Protección Civil, Bomberos y Policía Local para actuar en cualquier situación que se necesite. Será bueno para saber los movimientos de las personas. La unidad estará compartida con la Policía Nacional para un mayor control de imágenes a tiempo real.

¿Habrá nuevos aforamientos?

No. Los cruces ya están perfectamente regulados. La venta de alcohol, veladores, cierre de los bares, también lo está. Vamos mejorando día a día. Es una labor colectiva en la que participan también la administración autonómica y la nacional. Tenemos a casi de seis mil personas trabajando para el buen discurrir de la Semana Santa. Vamos a repetir el modelo de 2019 que salió muy bien y vamos a esperar que todo vaya con normalidad.

¿Hará el Ayuntamiento alguna recomendación sanitaria para los usuarios de la carrera oficial?

No sabemos. Ahora estamos en el nivel cero de alerta. No sabemos si en Semana Santa la mascarilla será obligatoria. Yo sí recomendaría desde luego el uso de la mascarilla en las grandes aglomeraciones. Pero ya correspondería a la voluntad de cada uno si no fuera obligatoria. Si lo fuera, la Policía Local tendría que estar muy pendiente de ese uso para que se cumpla.

¿Podrá discurrir el Cerro por Ramón y Cajal?

Estamos valorándolo a petición de la hermandad, que en caso contrario tendría que hacer un nuevo esfuerzo de unos veinte minutos. Lo vamos a ver. Esa autorización está condicionada a se cumpla perfectamente con todas las medidas se seguridad. Si no fuera así no se le podría facilitar el paso.

Hemos visto con preocupación las vallas que se han instalado en el Postigo. ¿Se van a quitar?

Es una obra de la Junta de Andalucía. Se autorizó el 7 de marzo por un periodo de 6 meses. No obstante, se les indicó que durante Semana Santa debían adecuarse a lo que se establezca en el Plan Especial de Semana Santa, que prevé la eliminación de este tipo de obstáculos en determinadas calles. Al igual que con el resto de obstáculos de la vía pública, el Cecop está evaluando cómo afecta al paso de las cofradías por esta calle y se actuará en consecuencia.

¿Qué pasa con el museo de las cofradías? Parece que no avanza.

Es una asignatura pendiente de la ciudad y de las hermandades. En mí pensamiento está que lo debemos tener. Más que como una sala expositiva, como un espacio de interpretación, sensorial. Sería bueno para encontrar unos ingresos extra para las cofradías. No sólo para su subsistencia, también para las obras sociales que realizan. Tendría esa utilidad social. Hay que buscar un lugar específico, que podría ser un convento, pero necesitamos que sea la iniciativa privada la que realice esa inversión y la que lo desarrolle desde el punto de vista museístico. Se complementaría con el también anunciado centro de documentación. Sería muy positivo para las hermandades y para la ciudad. Mi empeño es que el Consejo ponga ya este tema sobre la mesa y junto al Ayuntamiento podamos tenerlo y podamos disfrutar de la experiencia de lo que es la Semana Santa de Sevilla, que es la de mayor riqueza devocional y patrimonial. Estoy seguro que sería el primer o el segundo museo en ingresos de la ciudad.

¿Cuándo se inaugurará el Arco de la Macarena?

Antes de Semana Semana seguro. La Virgen de la Esperanza, la Virgen de Sevilla, lo inaugurará y pasará bajo su Arco.