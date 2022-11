Los hermanos de la Macarena respaldan masivamente la exhumación de Queipo y Bohórquez

Con un aplauso concluyó el cabildo general celebrado esta mañana en la Basílica de la Macarena. Era el primero tras la exhumación del general franquista Gonzalo Queipo de Llano y de su mujer, así como del general Francisco Bohórquez, en cumplimiento de la nueva Ley de Memoria Democrática. En torno a 400 hermanos asistieron a la convocatoria, llenando el templo por completo.

Durante el turno de ruegos y preguntas, el hermano mayor de la Hermandad de la Macarena, José Antonio Fernández Cabrero, respondió a varias cuestiones relativas a la salida de los restos mortales de la Basílica, producida hace diez días, cuyo coste ha rondado los 3.000 euros, de los cuales el grupo Mémora ha bonificado 2.300 y 601 han corrido a cuenta de la hermandad. Estas cifras se han conocido a petición de uno de los hermanos presentes.

Tras la exhumación se han notificado dos bajas en la nómina, la de un niño de 9 años y la de un sacerdote. Además, un hermano ha solicitado su suspensión temporal mientras que Fernández Cabrero continúe ocupando el cargo de hermano mayor de la Hermandad de la Macarena.

Uno de los intervinientes ha achacado a José Antonio Fernández Cabrero su complicidad en el desenterramiento de los citados hermanos honorarios, a lo que el hermano mayor ha aclarado que "complicidad no tiene nada que ver con acatamiento. Yo acato mi ley, no soy cómplice de la ley, ni tengo nada que objetar sobre el contenido de la ley. Como persona física tengo mis principios, y como hermano mayor de la Macarena debo poner a salvo el nombre de la hermandad y librarlo de circos y de espectáculos".

En este sentido, Fernández Cabrero ha reconocido que durante un lustro ha ignorado las peticiones de exhumación recibidas por diferentes instituciones gubernamentales. "No tengo complicidad con nadie. Acatamiento sí. Durante cinco años vengo negándome a un requerimiento del Ayuntamiento de Sevilla. ¿Por qué me negué? Porque la ley de memoria histórica era paja, y no afectaba a ninguno de los dos hermanos que teníamos aquí", afirmaba. "Me negué al requerimiento de la Diputación de Sevilla, y a varios ayuntamientos más. Lo que pasa es que yo no he ido haciendo publicidad de esto", concluía sobre esta cuestión.

Más tarde, el hermano mayor fue acusado de ignominia por la supuesta profanación de las tumbas, algo de lo que se ha defendido de forma contundente. "Yo no soy ningún ignominioso. Se ha procedido, de acuerdo y de conformidad con las familias", explicaba, añadiendo que durante la exhumación "había un sacerdote".

"No me hablen ustedes de profanación, por favor. No puedo tener aquí a los familiares de don Gonzalo y don Francisco, y estar profanando a un descendiente suyo, con un sacerdote. Usemos adecuadamente esas palabras", expresaba Fernández Cabrero, quien afirmó que ya se ha realizado una misa, a falta de otra más, contando con la presencia de casi la totalidad de la junta de gobierno.

El máximo representante de esta cofradía de la Madrugada expresó su negativa a la posibilidad de haber recurrido la ley que ordenaba la retirada de los restos mortales del templo, como propuso un hermano. "Que recurra la ley, y pleitee un año contra el gobierno (...) ¿quién saca rédito? el gobierno; ¿quién saca rédito? todas las manifestaciones; ¿quién saca rédito? los periódicos... Y la hermandad en solfa y la familia sufriendo. Esta junta de gobierno intentó actuar, de acuerdo con la familia y con la ley, con prontitud, discreción, y con el máximo respeto", concluyó Fernández Cabrero.

Subida de cuotas

En el mismo cabildo, los hermanos aprobaron por unanimidad el acta del cabildo general ordinario de cuentas de 2021 y el acta del cabildo general ordinario de elecciones de 2021, así como la memoria del ejercicio 2021/2022, las cuentas anuales correspondientes al ejercicio 2021/2022, la regulación anual de cuotas para el ejercicio 2022/2023 (aprobadas por mayoría) y el presupuesto general para el ejercicio 2022/2023.

Las cuotas aprobadas por mayoría en votación por el cabildo serán de: