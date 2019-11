La Macarena tendrá su columbario bajo la Virgen de la Esperanza

El cabildo de hermanos de la Macarena ha aprobado este domingo la construcción de un columbario en la basílica. El lugar elegido para su instalación es la actual sacristía, que se encuentra bajo el camarín de la Virgen de la Esperanza. La creación del columbario no requerirá de una obra civil y tan sólo de los trabajos necesarios para la instalación del mobiliario correspondiente.

La Hermandad de la Macarena ha celebrado este domingo, festividad del Patrocionio de la Virgen, su anual cabildo de cuentas. Durante el mismo, los hermanos han aprobado la construcción del esperado columbario en la basílica, requisito indispensable para que se pueda tramitar en el Arzobispado. La junta de gobierno de la corporación, cuyo hermano mayor es José Antonio Fernández Cabrero, tenía claro cuáles eran las premisas que debían regir la construcción del columbario: que pudiera acoger el máximo número de restos posibles, que la adaptación del espacio fuera sencilla, que no tuviera un coste elevado y que la hermandad pudiera hacer frente a ese coste mediante la paulatina ocupación del espacio.

El lugar elegido tras analizar las distintas posibilidades es la actual sacristía, que se encuentra bajo el camarín de la Virgen de la Esperanza . Se trata de un espacio que apenas requiere de adaptación, más allá de desmontar y trasladar los muebles que allí se encuentran. La sacristía pasará a ocupar una parte del salón de recepciones.El columbario tendrá una capacidad para coger de entre 1.700 y 4.000 restos, según la disposición que se haga.

Salida extraordinaria de la Macarena en 2020

La junta de gobierno no desveló si la Virgen de la Esperanza saldrá el próximo año de manera extraordinaria por el 425 aniversario fundacional. Fernández Cabrero volvió a remitirse a lo anunciado durante la pasada campaña electoral. Es decir, la idea es que la Macarena no salga, a menos que haya un clamor popular en la corporación, que parece que, al menos por el momento, no existe. En cualquier caso, la decisión de sacar o no a la Virgen será del cabildo de oficiales.

El hermano mayor ha anunciado que el calendario de actos y cultos por esta efemérides será comunicado a mediados del próximo mes de diciembre.

Sí ha desgranado Fernández Cabrero los retos que afronta la hermandad en el próximo aniversario: la nueva evangelización; autoafirmar los fines fundacionales de la hermandad a través de la asistencia social; ser de utilidad para para el barrio y la ciudad. Ser incuestionables para la sociedad; la reafirmación de la idiosincrasia macarena; y llevar la hermandad al mundo.