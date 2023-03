El Cupón de la ONCE lleva el Santo Entierro Grande de Sevilla a toda España

La ONCE va a dedicar el sorteo del Sábado Santo, 8 de abril, al Santo Entierro Grande con motivo del 775 aniversario de la reconquista de Sevilla por el rey Fernando III y la consiguiente recuperación del culto cristiano en la ciudad.

El delegado de la ONCE en Andalucía, Ceuta y Melilla, Cristóbal Martínez, y la subdelegada, María Martínez, han presentado hoy la imagen de este cupón al alcalde de Sevilla, Antonio Muñoz, al arzobispo emérito, Juan José Asenjo, y al hermano mayor de la Hermandad del Santo Entierro, Fermín Vázquez, en un acto al que han asistido oficiales de juntas de gobierno de las 15 corporaciones que participan en este Santo Entierro Grande y el delegado de Fiestas Mayores del Ayuntamiento de Sevilla, Juan Carlos Cabrera.

Cinco millones de cupones reproducen la efigie del Cristo Yacente con el logotipo conmemorativo del 775 aniversario de la recuperación del culto cristiano en la ciudad.

Martínez reivindicó la importancia social de las hermandades, el trabajo callado de la comunidad mercedaria a la que pertenece la sede canónica del Santo Entierro , y su compromiso con las personas más vulnerables de la sociedad. "Junto al valor patrimonial, cultural y social que atesoráis, os convertís en un ejemplo de cómo la tradición de la religiosidad popular entronca con los mejores valores que identifican a nuestra sociedad. Y eso nos reconforta - dijo el delegado de la ONCE-. Y nos anima a seguir venciendo los obstáculos que la vida nos va poniendo por delante. Nos empuja a tratar de hacer más fácil la vida a los demás. Y nos ayuda, en definitiva, a ser mejores personas".

A su juicio, la grandeza de este Santo Entierro Grande es precisamente el sentido de Hermandad que genera, la comunión entre hermandades y la unidad de acción. "Qué hermosa lección dais con esa procesión conjunta de quince Hermandades compartiendo un fin común, un mismo sentimiento y una misma ilusión", subrayó el delegado de la ONCE. "Tenemos mucho en común. Sigamos juntos como hermanos. Porque si nos unimos como ciudad, si nos unimos como sociedad, superaremos las dificultades y alcanzamos todas las metas que nos pongamos por delante”. Un acontecimiento histórico

"Esto es una ocasión especialísima que ha supuesto un sueño que se ha hecho realidad, estamos en esa pequeña nube de la que esperamos no bajar nunca", dijo el hermano mayor del Santo Entierro. "Quizá en estos tiempos donde el nombre de Cristo ha sido un poco arrinconado es una ocasión magnifica para enseñar a todo el mundo que aquí en Sevilla se sigue recordando un suceso que cambió la vida a todo el mundo", explicó Fermín Vázquez, quien agradeció la implicación de las quince Hermandades, por su labor caritativa a personas excluidas de la sociedad, y a la ONCE por su sensibilidad con este acontecimiento. “Es un orgullo que nuestro Cristo yacente va a llegar a todos los hogares y va a despertar ilusión", concluyó.

"Vuestra historia es la historia de Sevilla -subrayó el alcalde- y vais a añadir un día histórico que será recordado por los años y años". Antonio Muñoz agradeció a la ONCE este cupón. “La ONCE nunca falla a Sevilla, siempre que hay algún evento singular relevante la ONCE está con nosotros, con Sevilla”, dijo Antonio Muñoz.

Por su parte, el arzobispo emérito de Sevilla, afiliado a la ONCE, reivindicó el sentido religioso del Santo Entierro Grande. "Va a ser un acontecimiento excepcional una explosión de belleza deslumbrante y extraordinaria, pero, sobre todo, va a ser una expresión de la fe de Sevilla, un acontecimiento enorme mayormente religioso antes que cultural. Tanta belleza en las calles va a tener un valor evangelizador incontestable”, subrayó Juan José Asenjo. "Andalucía está menos secularizada de la Meseta de donde yo procedo -añadió-. Gracias a Dios en Andalucía se conserva la fe en grandes capas de nuestra población, y eso se debe a la acción benéfica de las hermandades que son un dique contar la secularización envolvente de la sociedad”. Asenjo agradeció también la colaboración “excelente” de la ONCE “que va a popularizar la celebración de este Santo Entierro Grande en toda España". "La ONCE es una de las instituciones más admirables, hermosas y fecundas de nuestra patria, y lo dice alguien que está afiliado a la ONCE, y rezo todos los días por la ONCE por el bien que hace a tantas personas”.

El acto de presentación ha contado con la lectura de la descripción en braille de los pasos que conforman este Santo Entierro Grande, por parte de los afiliados a la ONCE Maite Espinosa y Manuel Aguilar, y se ha cerrado con la emotiva interpretación de la Elegía de la Suite para Violoncello de Enric Casals a cargo de la chelista sevillana Clara Gresa.